Η Κέλλυ Κελεκίδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου η Κέλλυ Κελεκίδου όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην οικοδέσποινά της, Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στην επιστροφή της στο τραγούδι και τη μουσική σκηνή, ύστερα από τα 8 χρόνια απουσίας της, ενώ με έμμεσο τρόπο, απάντησε και στις φήμες του χωρισμού από τον Νίκο Κουρκούλη.

Όσα αποκάλυψε η Κέλλυ Κελεκίδου

Αρχικά λοιπόν, η ερμηνεύτρια, μίλησε για την επιστροφή της στη μουσική σκηνή, ύστερα από τα 8 χρόνια απουσίας της, εξηγώντας πως ήθελε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει, η αγάπη του κόσμου, την έκανε να επιστρέψει μουσικά και να «δώσει το κάτι παρά πάνω». Η ίδια λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η αγάπη του κόσμου και όλο αυτό που με έκανε να μην θεωρώ στη ζωή τίποτα δεδομένο… την αγάπη την εισπράττεις. Όταν σκέφτομαι και θέλω κάτι στη ζωή μου… Έκανα μία μεγάλη διακοπή, ήμουν 8 χρόνια off, τώρα που ξανά γύρισα ήρθα πιο έτοιμη από ποτέ. Είναι σα να έκλεισα το διακόπτη, τον ξανά άνοιξα και για τον κόσμο είναι σαν με άφησε εκεί που με βρήκε. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εισπράττεις την αγάπη… θες να δώσεις το κάτι παρά πάνω. Είναι αυτό που με κάνει να θέλω να δώσω το κάτι παρά πάνω…».

Σε δεύτερο χρόνο, η Κέλλυ Κελεκίδου, απάντησε με έμμεσο τρόπο στις φήμες χωρισμού της, καθώς ανά διαστήματα έχουν δημοσιευθεί κείμενα που την θέλουν να έχει πάρει χωριστούς δρόμους από τον Νίκο Κουρκούλη. Κανένας από τους δύο ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επ’ αυτού.

Έτσι, η ίδια, ανέφερε αρχικά: «Θεωρώ ότι πολλές φορές στη ζωή μας, όταν προκαλούμε πράγματα και καταστάσεις, ανάλογα σε βλέπει και ο απέναντι. Παρόλο που είμαι ανοιχτός σαν χαρακτήρας προσπαθώ τις περισσότερες φορές – όπως και τα παιδιά μας δεν τα έχω προβάλει στα social – μου αρέσει να κρατάω χαμηλό προφίλ γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου».

Και συμπλήρωσε: «Δεν με ενοχλεί τίποτα, ό,τι κι αν πουν γιατί πρώτα από όλα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Πρώτα από όλα πρέπει να βρεις που πατάς και φτάσαμε και σε μια ηλικία που μέσα από τα όχι έρχονται και τα πολλά ναι. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι», εξήγησε και ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Όταν ξέρω πώς είμαι εγώ, πώς είμαι μέσα στο σπίτι μου, πώς είμαι στη δουλειά μου, δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά. Σε όποια οικογένεια κι αν είναι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι λες και πώς το λες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj4o9kazyn5?integrationId=40599y14juihe6ly}