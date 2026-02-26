Η σύντομη πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα Πέμπτη αναμένεται στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπιά 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.