Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό για να διεξάγουν τις απαραίτητες εξετάσεις, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Το μόνο σημείο στο οποίο σήμερα συμφωνούν οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη με τη στάση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κ. Παπαϊωάννου είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν μπορούν να διεξαγάγουν τις σύνθετες εξετάσεις που ζητούν γονείς και συγγενείς των θυμάτων στις σορούς των παιδιών και των ανθρώπων τους.

Σήμερα… Διότι αύριο μπορεί να αλλάξει τη στάση της η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και να παραγγείλει την εκταφή των έντεκα σορών και τη διενέργεια εξετάσεων σε εξειδικευμένα εργαστήρια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα συνεπώς, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων δεν είναι οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι η σύνδεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Προβλέπεται από το νόμο

Για πρώτη φορά τέσσερις μήνες μετά την φόρμουλα που βρήκε το Εφετείο Λάρισας ώστε να γίνουν οι εκταφές και οι ειδικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων , ο υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε σήμερα στη Βουλή ότι ο νόμος προβλέπει «πως μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού, εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν πως κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλο, αυτό που σήμερα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης θα περίμενε κάποιος να ειπωθεί από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κ. Παπαϊωάννου, χωρίς το «εάν». Εξάλλου, υπάρχουν ήδη στο γραφείο της επιστολές 4 ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στις οποίες αναφέρεται ότι οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων είναι σύνθετες και δεν μπορούν να διεξαχθούν σε ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια, λόγω έλλειψης εξοπλισμού. Το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι τα πανεπιστήμια που έχουν ενημερώσει εδώ και αρκετές ημέρες ότι δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα οι εξετάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ομοίως και πραγματογνώμονας ιατροδικαστής που ορίστηκε για μία από τις έντεκα εκταφές επισημαίνει στην επιστολή του προς την κ. Παπαϊωάννου ακριβώς το ίδιο με τα πανεπιστήμια.

Η τελευταία παραγγελία της κ. Παπαϊωάννου την περασμένη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου αφορούσε σε μερική ανάκληση προηγούμενης παραγγελίας της (16 Φεβρουαρίου), σύμφωνα με την οποία όριζε ότι οι εκταφές πρέπει να γίνουν μέχρι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Συγγενείς θυμάτων αναμένουν πλέον τη νέα παραγγελία.