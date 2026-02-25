Το πόρισμα του ΕΜΠ για τη Βιολάντα αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα του ΕΜΠ για τον διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο, που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» με τις 5 νεκρές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πόρισμα του ΕΜΠ περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο συγκεκριμένου τμήματος του σωλήνα, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του. Αυτές σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του ΕΜΠ και όπως αποφάνθηκε ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα αλλά και στο γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας. Οι ερευνητές που πορίσματος αναφέρουν ότι εκτιμάται πως ο σωλήνας διαβρώνονταν κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Στο πόρισμα διευκρινίζεται πως ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου. Αναφέρεται ακόμα πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο.

Το πόρισμα του ΕΜΠ για τη Βιολάντα αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.

