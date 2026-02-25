Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ της ακτοφυλακής της Κούβας και ταχύπλοου από τη Φλόριντα, το οποίο μπήκε στα χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το ταχύπλοο, που είναι νηολογημένο στη Φλόριντα παραβίασε τα χωρικά ύδατα το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε ανακοίνωση του κουβανικού υπουργείου Εσωτερικών, που ανάρτησε η πρεσβεία της χώρας στις ΗΠΑ. Όταν το προσέγγισε σκάφος της ακτοφυλακής, οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο άνοιξαν πυρ.

Από την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ταχύπλοο, ενώ άλλοι έξι από αυτούς τραυματίστηκαν. Επίσης, τραυματίστηκε ο κυβερνήτης του σκάφους της ακτοφυλακής.

Οι αρμόδιες κουβανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού, καταλήγει η ανακοίνωση, που υπογραμμίζει ότι η Κούβα θα προστατεύσει τα χωρικά ύδατά της, «με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για το κουβανικό κράτος στη διασφάλιση της κυριαρχίας του και της σταθερότητας στην περιοχή».

Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ, που έχουν σχεδόν μπλοκάρει όλα τα φορτία πετρελαίου προς το νησί, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση.

{https://x.com/EmbaCubaUS/status/2026732911114760673}