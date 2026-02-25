Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των κατηγορούμενων για τις διαρρήξεις.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία 16 ατόμων που κατηγορούνται για δεκάδες διαρρήξεις, με λεία που ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε, η οποία διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια και κλοπές αυτοκινήτων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν 63 διαρρήξεις και κλοπές, ενώ η λεία εκτιμάται σε τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη - κατά περίπτωση - για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, της πλαστογραφίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της απείθειας από κοινού, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της μετάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος από κοινού.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, έπειτα από εισαγγελική διάταξη, η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των κατηγορούμενων.