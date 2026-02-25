Αν και οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων, που δικάζονται για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του Predator είναι σε βαθμό πλημμελήματος, εν τούτοις η απόφαση ενδέχεται να σηματοδοτήσει νέο κύκλο ερευνών.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο πολυετών ποινών φυλάκισης είναι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, ύστερα από αποδεικτική διαδικασία σχεδόν πέντε μηνών, έρχεται να αποδώσει Δικαιοσύνη, συνθέτοντας τα κομμάτια της παζλ της πιο σκοτεινής υπόθεσης των τελευταίων ετών.

Αν και οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων επιχειρηματιών που δικάζονται για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator είναι σε βαθμό πλημμελήματος, εν τούτοις η απόφαση ενδέχεται να σηματοδοτήσει νέο κύκλο ερευνών, διευρύνοντας είτε το «κάδρο» των εμπλεκομένων είτε το φάσμα των αποδιδόμενων κατηγοριών, πχ για ψευδορκία. Ολοκληρώνοντας άλλωστε την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρης Παυλίδης τόνισε με νόημα πως επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί και για άλλες ενέργειες, κάτι που ερμηνεύεται ως διαβίβαση των πρακτικών στις εισαγγελικές αρχές.

Οι επιχειρηματίες Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Εφόσον υιοθετηθεί από το δικαστήριο η εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με πολυετείς ποινές φυλάκισης με εκτιτέα όμως το ανώτερο, τα οκτώ χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, το «στοίχημα» για αυτούς θα είναι να κερδίσουν την αναστολή, μιας και η απόφαση θα είναι σε πρώτο βαθμό και πολύ σύντομα εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί και το Εφετείο.

Ο εισαγγελέας πάντως πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, ζητώντας μάλιστα τη μετατροπή κάποιων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή». Αν γίνει δεκτή η πρόταση αυτή από το δικαστήριο, οι επαπειλούμενες ποινές θα είναι αυξημένες.