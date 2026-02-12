Η λεία της σπείρας που δραστηριοποιούταν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Βόρειας Ελλάδας ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.

Στα χέρια των Αρχών έπεσε συμμορία η οποία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές στη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Λάρισα αλλά και την Αττική. Η σπείρα φαίνεται πως δρούσε το τελευταίο τρίμηνομ με την λεία τους να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στην Ημαθία 12 άτομα, που οδηγήθηκαν νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας και διακεκριμένων κλοπών.

Όπως έγινε γνωστό, εξιχνιάστηκαν πάνω από 36 υποθέσεις ληστειών και διαρρήξεων. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Τα «χτυπήματα» που εξιχνιάστηκαν είναι κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Χαλάστρα και Εύοσμο), Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Γρεβενών και Αττικής.

Πώς δρούσε η συμμορία

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως είχε αναπτύξει δομημένη και ιεραρχημένη δράση, χωρίζοντας τα μέλη της σε τρεις πενταμελείς ομάδες με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πρώτη ομάδα φέρεται να πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε κατοικίες, καθώς και κλοπές χρημάτων από οχήματα ιδιοκτητών που είχαν προηγουμένως προχωρήσει σε αναλήψεις από τράπεζες και βρίσκονταν υπό διακριτική παρακολούθηση.

Η δεύτερη ομάδα επικεντρωνόταν σε διαρρήξεις αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ παράλληλα φέρεται να εφάρμοζε τη μέθοδο της «απασχόλησης» και του «εναγκαλισμού», στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα για την αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Όσον αφορά την τρίτη ομάδα, είχε αναλάβει την εξασφάλιση και ενοικίαση οχημάτων που χρησιμοποιούνταν στις παράνομες ενέργειες. Τα οχήματα αυτά λειτουργούσαν ως «επιχειρησιακά», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης σε περιοχές της Αλεξάνδρειας και της Βέροιας Ημαθίας, με τη συμμετοχή περίπου 120 αστυνομικών. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις που αναζητούνται.

Από έρευνες που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 20 ρολόγια,

• - αλυσίδες χειρός,

• σκουλαρίκι,

• αλυσίδα λαιμού,

• πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων,

• καραμπίνα,

• 16 φυσίγγια,

• 4.405 ευρώ,

• 3 οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, από τα οποία το

ένα αποδόθηκε στην εταιρεία μίσθωσης – ενοικίασης.

• ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού και παρεμβολής συστημάτων

γεωεντοπισμού (GPS) οχημάτων,

• κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.