Η ΟΛΜΕ διαμηνύει στο Υπουργείο «Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών και η συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.»

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) επαναφέρει την καταγγελία της κατά του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράνομη χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, αρκετές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιμένουν να χορηγούν τις άδειες αυτές υποχρεωτικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή στις 31 Αυγούστου, αντί για το διάστημα που αιτούνται οι εκπαιδευτικοί.

Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του νόμου 4830/2021 (άρθρο 56) και έχει ήδη κριθεί παράνομη από το Διοικητικό Εφετείο με τις αποφάσεις 886/2024 και 174/2025, οι οποίες καθιστούν σαφές ότι οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο/η εκπαιδευτικός και όχι υποχρεωτικά έως το τέλος του σχολικού έτους.

Παρά τη δικαστική αυτή απόφαση, το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει εκδώσει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να συνεχίζουν να εφαρμόζουν την παράνομη πρακτική. Η ΟΛΜΕ απαιτεί άμεση συμμόρφωση του υπουργείου και τερματισμό της συστηματικής καταπάτησης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

«Η αδράνεια του Υπουργείου δεν δικαιολογεί την παραβίαση της νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων», αναφέρει η ΟΛΜΕ, καλώντας την πολιτική ηγεσία να παρέμβει άμεσα ώστε να χορηγούνται οι άδειες άνευ αποδοχών σύμφωνα με τον νόμο και για το διάστημα που ζητά ο/η εκπαιδευτικός.

Η καταγγελία της ΟΛΜΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ν.4830/2021 (αρθ.56), εφάρμοζε την πρακτική να χορηγεί άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου υποχρεωτικά μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (31 Αυγούστου), ανεξαρτήτως του αιτούμενου διαστήματος. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και τα υπομνήματα της ΟΛΜΕ, το ΥΠΑΙΘΑ συνέχιζε να παρανομεί σε βάρος των εκπαιδευτικών.

Μετά από δικαστικές προσφυγές συναδέλφων, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, με τις υπ’ αριθμ. 886/2024 και 174/2025 αποφάσεις του, ότι δεν υφίσταται υποχρεωτική λήξη της άδειας στο τέλος του σχολικού έτους, ακυρώνοντας σχετικές αποφάσεις διευθύνσεων εκπαίδευσης. Σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας παραδέχτηκε ότι: «Δεν προκύπτει η υποχρεωτική διάρκεια της χορηγούμενης άδειας άνευ αποδοχών, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους». Ωστόσο, δεν προχώρησε σε έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου με αποτέλεσμα η παράνομη αδικία να συνεχίζει να υφίσταται.

Σε παλαιότερη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε απαιτήσει την άμεση συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου. Μέχρι και σήμερα, το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει συμμορφωθεί με τις δικαστικές επιταγές με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να εξακολουθούν να αρνούνται την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, επικαλούμενες την αδράνεια του υπουργείου.

«Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών και η συστηματική καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Καλούμε το ΥΠΑΙΘΑ να συμμορφωθεί επιτέλους στις δικαστικές αποφάσεις και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδώσει εγκύκλιο, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον ν.4830/2021, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου χορηγείται για το διάστημα που αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες και όχι υποχρεωτικά έως 31/8.»