Οι καθηγητές συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στην αξιολόγηση, η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Οι καθηγητές συνεχίζουν δυναμικά και τον Φλεβάρη τις καθημερινές 3ωρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της απεργίας που έχει αποφασίσει η ΟΛΜΕ από τις διαδικασίες αξιολόγησης. Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης «οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου» στο πλαίσιο της αντίδρασης των εκπαιδευτικών κατά της εφαρμογής του νόμου 4823/21, που προβλέπει μεταξύ άλλων την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Παράλληλα απευθύνεται κάλεσμα τους καθηγητές να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις για την προστασία της εργασιακής τους αυτονομίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.