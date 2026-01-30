Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ ζητά να καταργηθεί το τσίκνισμα στα σχολεία και να αντικατασταθεί με δράσεις ευαισθητοποίησης για τα ζώα.

Στις 12 Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε φέτος την Τσικνοπέμπτη με τις προετοιμασίες και τους σχεδιασμούς για το τσίκνισμα ανήμερα να έχουν αρχίσει να συζητώνται. Παραδοσιακά το έθιμο τηρείται και στα σχολεία τα τελευταία χρόνια με τους Συλλόγους Γονέων είτε να διοργανώνουν και να συντονίζουν το ψήσιμο κρέατος στο προαύλιο είτε παραγγέλνοντας από το σουβλατζίδικο της περιοχής καλαμάκια και εν συνεχεία να τα προσφέρουν στους μαθητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ δεν δίνεται στα σχολεία κάποια οδηγία για τσίκνισμα και ψήσιμο κρέατος στο προαύλιο οι εν λόγω εκδηλώσεις γίνονται με την σιωπηρή του άδεια αλλα πάντα με την έγκριση των Διευθυντών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκδηλώσεις γίνονται με ευπρέπεια και σεβασμό στον σχολικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο διαμηνύει ότι η Τσικνοπέμπτη ουδέποτε είναι μέρα αργίας για τα σχολεία ούτε μέρα που δεν θα γίνουν μαθήματα καθώς επιτρέπεται το τσίκνισμα μόνο την τελευταία ώρα.

ΝΕΜΕΣΙΣ για Τσικνοπέμπτη: «Τα σχολεία δεν είναι ταβέρνες»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, απέστειλε επιστολές σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και αίτημα προς την Υπουργό Παιδείας και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, υπογραμμίζοντας ότι οι εκδηλώσεις μαζικής κατανάλωσης κρέατος μέσα στα σχολεία δεν είναι σύννομες και παραβιάζουν βασικές αρχές της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία:

Η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί σχολική γιορτή, αργία ή προβλεπόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ψησταριές και μαζική κατανάλωση κρέατος θεωρούνται μη επιτρεπτές και ενδέχεται να έχουν νομικές συνέπειες.

Η διοργάνωση τέτοιων δράσεων παραβιάζει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ουδετερότητα και τις αρχές της μη βίας και φιλοζωικής αγωγής.

Τα σχολεία δεν πρέπει να προωθούν συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα ούτε να μετατρέπονται σε χώρους «εορταστικής κρεατοφαγίας».

Στόχος είναι τα σχολεία να παραμείνουν ουδέτεροι και ασφαλείς χώροι για όλους τους μαθητές, όπου η εκπαίδευση συνδέεται με αξίες, σεβασμό και δημιουργική μάθηση, χωρίς κοινωνικές πιέσεις ή διαχωρισμούς λόγω διατροφικών επιλογών.

Η ΝΕΜΕΣΙΣ υπενθυμίζει ότι πέρυσι καταφέραμε να αποτραπούν πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις σε σχολεία της χώρας και καλεί τους γονείς, τις φιλοζωικές συλλογικότητες και τις σχολικές μονάδες να συνεργαστούν ώστε η Τσικνοπέμπτη να γιορτάζεται με γνώμονα τον σεβασμό και την παιδαγωγική αξία, όχι την κατανάλωση κρέατος.

Το σχολείο πρέπει να παραμένει ουδέτερο, ασφαλές και παιδαγωγικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μαθαίνουν αξίες όπως ο σεβασμός, η συμπερίληψη και η μη βία προς τα ζώα, χωρίς να αισθάνονται πίεση ή αποκλεισμό λόγω των διατροφικών τους επιλογών.