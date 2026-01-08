Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των φετινών Αποκριών, όλες οι ημερομηνίες του Τριωδίου.

Το 2026 ξεκίνησε δυναμικά και μετά το πέρας των χριστουγεννιάτικων διακοπών, άπαντες πλέον επέστρεψαν στα καθήκοντα τους με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αργίες και γιορτές που θα δώσουν ευκαιρίες για ανεμελιά και ξεκούραση από την καθημερινότητα. Επόμενη ημερολογιακή ανάσα είναι οι Απόκριες 2026, η πιο χρωματιστή περίοδος του χειμώνα που δίνει σκυτάλη στην Καθαρά Δευτέρα και μας προετοιμάζει για την Σαρακοστή και την κατάνυξη του Πάσχα.

Σύμφωνα με το φετινό ημερολογιακό πρόγραμμα η αποκριάτικη περίοδος ξεκινά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, και κορυφώνεται με την Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς

Το Τριώδιο «ανοίγει» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου που είναι γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 26 Φεβρουαρίου με το Πάσχα 2026 να γιορτάζεται αρκετά νωρίς ήτοι την Κυριακή 12 Απριλίου.

Με τον όρο Τριώδιο υποδηλώνεται μια μία κινητή περίοδος της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης που εκκινεί παραδοσιακά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Η ονομασία προέρχεται από το εκκλησιαστικό λειτουργικό βιβλίο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και περιλαμβάνει ύμνους με τρεις ωδές, αντί για τις εννέα που συναντώνται σε άλλες περιόδους. Οι ύμνοι αυτοί συντέθηκαν μεταξύ του 5ου και 15ου αιώνα, ενώ η πρώτη έντυπη έκδοση του βιβλίου έγινε στη Βενετία το 1522.

Στις 12 Φεβρουαρίου «πέφτει» η φετινή Τσικνοπέμπτη, που γιορτάζεται κάθε χρόνο την Πέμπτη 11 ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, που φέτος πέφτει στις 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την παράδοση Τσικνοπέμπτη αποκαλείται η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου και έχει καθιερωθεί εκείνη την μέρα η κατανάλωση κρέατος. Σημειώνεται, πάντως, ότι η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αργία.

Το Τριώδιο αποτελείται από τρεις εβδομάδες πριν από την είσοδο στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δηλαδή την περίοδο της νηστείας πριν από το Πάσχα: η 1η εβδομάδα ονομάζεται Προφωνή ή Προφωνέσιμη ή και Απολυτή, η 2η εβδομάδα Κρεατινή ή Κρεοφάγος και η 3η εβδομάδα αποκαλείται Τυρινή ή Τυροφάγος που πλέον δεν καταναλώνεται κρέας, αλλά γίνεται κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Τριωδίου σταματάει η τακτική νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, σε αντίθεση με την δεύτερη εβδομάδα κατά την οποία ισχύει η νηστεία. Επομένως η «Τσικνοπέμπτη» παραδοσιακά λογίζεται ως εορτάσιμη ημέρα και το τραπέζι της χαρακτηρίζεται γιορτινό αφού έρχεται μετά από νηστεία και την επομένη είναι πάλι νηστεία.

Το πρόγραμμα του φετινού Τριωδίου: Όλες οι ημερομηνίες

1/2/2026 Τελώνου και Φαρισαίου - Αρχή Τριωδίου

8/2/2026 Του Ασώτου

12/2/2026 Τσικνοπέμπτη

14/2/2026 Α' Ψυχοσάββατο

15/2/2026 Αποκριά (Της Απόκρεω)

22/2/2026 Αποκριά (Της Τυροφάγου)

23/2/2026 Καθαρά Δευτέρα