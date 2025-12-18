Η ακτινογραφία των αργιών του 2026, τα χαμόγελα των μαθητών και οι απώλειες για τους εργαζομένους.

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη αλλά και του 2025 με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στις γιορτές και την έλευση της νέας χρονιάς. Εργαζόμενοι αλλά και μαθητές αρχίζουν ήδη να φυλλομετρούν τα ημερολόγια για να δουν πώς διαμορφώνεται το τοπίο των αργιών που πάντα αποτελούν μια ευκαιρία για ξεκούραση και αποχή από τις υποχρεώσεις τόσο στα σχολεία όσο και στην εργασία.

Η αλήθεια είναι ότι το 2026 είναι μια χρονιά άκρως ευνοϊκή για τους μαθητές καθώς φέρνει μπόλικες αργίες και τριήμερα που χάρη στα τερτίπια του προσφέρουν απλόχερα «ανάσες» από τα μαθήματα και τις σχολικές εργασίες. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει για τους εργαζόμενους, που «χάνουν» δύο αργίες καθώς «πέφτουν» Σάββατο και «χαλάνε» την δυνατότητα τριημέρου. Ο λόγος για την Κοίμηση της Θεοτόκου ήτοι τον Δεκαπενταύγουστο ενώ το ίδιο συμβαίνει και την Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 2026 στις 26 Δεκέμβρη. Με αυτά τα δεδομένα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν καλύτερα τα ρεπό τους για να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες αργίες και να δημιουργήσουν μικρά τριήμερα ή τετραήμερα όπου είναι δυνατό.

Αντίθετα, οι μαθητές έχουν θετικό πρόσημο καθώς δεν χάνουν καμία αργία και εξασφαλίζουν τρία μεγάλα τριήμερα την Καθαρά Δευτέρα (23/2), την Πρωτομαγιά (1/5) και του Αγίου Πνεύματος (1/6). Παράλληλα έχουν και τις δύο εβδομάδες διακοπών για το Πάσχα 2026 που δίνει άπλετο χρόνο για χαλάρωση και αποφόρτιση από την σχολική ρουτίνα.

Σε κάθε περίπτωση το 2026 υπόσχεται άφθονο χρόνο ξεκούρασης για τα σχολεία, αλλά αφήνει τους εργαζόμενους με την ανάγκη προσεκτικού προγραμματισμού για να μην χαθούν οι ευκαιρίες για σύντομα διαλείμματα.

Όλες οι σχολικές αργίες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.