Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν, παρουσία του υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε επίσημα την πρώτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» από τη Γαλλία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας.

Ο κ. Δένδιας στις δηλώσεις του υπογράμμισε τη σημασία της παραλαβής: «Σήμερα δεν παραλαμβάνουμε απλά ένα εξαιρετικό πλοίο, αλλά σηματοδοτούμε μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η φρεγάτα Κίμων αποτελεί την αρχή για την ένταξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα του “Ελλάδα 2030”. Ευχαριστώ τη γαλλική κυβέρνηση και τη Naval Group για τη συνεργασία».

Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία του ελληνισμού

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης αναμέσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρνει και την υπογραφή μου. Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή». Στη συνέχεια ευχαρίστηκε τη γαλλική κυβέρνηση, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας και τη Naval Group, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

«Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, ο συμβολισμός εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030» πρόσθεσε στη συνέχεια. Ανέφερε ακόμη ότι προσκάλεσε τη Γαλλίδα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα κατά την υποδοχή της φρεγάτας στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, υπογράμμισε ότι «αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν αλλά και μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας». Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα. Η φρεγάτα “Κίμων” φέρει ένα βαρύ ιστορικό όνομα. Το όνομα αυτού του πλοίου δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν, αλλά επιστρέφει για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας. Ενισχύεται η δυνατότητα να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαίωματα και να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες». Ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «η ένταξη του Κίμωνα και των υπόλοιπων φρεγατών δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να προστατεύει, να αποτρέπει, να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το Δίκαιο απέναντι στην ισχύ και όχι για να απειλεί».

Μετά την ομιλία του κ. Δένδια η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1bywphyd3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μητσοτάκης: Μια στιγμή που κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την παραλαβή της φρεγάτας ως «μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η «Κίμων» είναι απόδειξη της αναβάθμισής τους. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belhαrra, τη φρεγάτα “Κίμων. Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να ξεκινήσει να πλέει προς την Βρέστη, όπου θα παραλάβει οπλισμό και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=vflvelA0y70}

Τεχνικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικά):

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: ~122 μ., Πλάτος: 18 μ.

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Κύριος οπλισμός: 32 πύραυλοι Aster, 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c, RAM, πυροβόλο 76 χλστ., 4 τορπιλοσωλήνες με MU90, 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1dwtn3my15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η «Κίμων» θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στη Βρέστη για την παραλαβή του οπλισμού της και αναμένεται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο πλοίο ικανό να εκτελεί αποστολές αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και αντιπλοϊκού πολέμου, με δυνατότητα χρήσης ελικόπτερου και μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV), ενισχύοντας την επιχειρησιακή ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1cxemv89qh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανάδοχος του «Κίμωνα» είναι ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κατά την ονοματοδοσία έριξε ένα μπουκάλι που έσπασε πάνω στο πλοίο. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ στην ομιλία του εξήγησε ότι οι φρεγάτες Belharra «αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά» και «ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία, είναι υπερσύγχρονες μονάδες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας» προσέθεσε. «Επισφραγίζουν», ανέφερε, «τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας» αλλά και μια «ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες». Για την ονομασία της φρεγάτας προς τιμή του ναυάρχου Κίμωνα, τόνισε ότι αποτελεί «συνεκτικό πρότυπο χρήσης της ναυτικής ισχύος θέτοντας τα θεμέλια της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας»

Από την πλευρά του υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε ότι αισθάνεται «ύψιστη τιμή» που είναι ανάδοχος της φρεγάτας «Κίμων» ενώ συμπλήρωσε ότι «μαζί με τα υπόλοιπα πλοία FDI» θα έχουν «καθήκον τον έλεγχο στο Αιγαίο και τις γύρω θάλασσες».

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και τα εθνικά μας εδάφη» ανέλυσε και συνέχισε: «Ζούμε σε περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις με αναθεωρητικούς κινδύνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.