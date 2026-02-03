Η δήλωση του Νίκου Δένδια μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του στο πεντάγωνο με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, την προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ατζέντα 2030, αλλά και τη σύμβαση για την προμήθεια των F-35, απασχόλησε η συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «στην κατακλείδα της επίσκεψής μου στην Ουάσινγκτον και της συμμετοχής μου στο Φόρουμ των Δελφών στην αμερικανική πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παρουσία του υφυπουργού Άμυνας, αρμόδιου για θέματα αμυντικής πολιτικής, κ. ‘Ελμπριντζ Κόλμπι».

Πρόσθεσε πως «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχα τη δυνατότητα να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις για μια σειρά ευρύτερων προβλημάτων που αφορούν στη περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ατζέντα 2030.

»Επιπλέον, αναφέρθηκα σε μια σειρά αμυντικών συμβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η σύμβαση για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, είχα και εγγράφως προσκαλέσει τον υπουργό να επισκεφτεί την Ελλάδα και θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε. Δεν είναι σύνηθες να έρχεται Αμερικανός υπουργός Άμυνας στην πατρίδα μας. Άρα, λοιπόν, θα είναι κάτι εξαιρετικό για εμάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε συναντήσεις με τον Jonathan Schanzer, εκτελεστικό διευθυντή του The Foundation for Defense of Democracies, τον Αμερικανό γερουσιαστή Jerry Moran αλλά και τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Rogers.

{https://twitter.com/NikosDendias/status/2018766043980980527}

{https://twitter.com/NikosDendias/status/2018755606832656643}

{https://twitter.com/NikosDendias/status/2018733135928729963}