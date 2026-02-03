Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στη Χίο.

Τραγωδία με τουλάχιστον 14 νεκρούς (11 άνδρες και 3 γυναίκες - όλοι ενήλικες) και αρκετούς τραυματίες στη Χίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΕΝ διακινητές μετέφεραν με ταχύπλοο μετανάστες το οποίο συγκρούστηκε με το σκάφος του λιμενικού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ειδικότερα, και όπως ανακοίνωσε το ΥΕΝ: «Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου στη Χίο μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλωτό του ΛΣ.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί (αρχικά) 4 αλλοδαποί, ενώ έχουν τραυματιστεί και 2 στελέχη του λιμενικού (ένας άνδρας με εξάρθρωση ώμου και μια γυναίκα με διάσειση), τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Nοσοκομείο Xίου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Ωστόσο, με νεότερη ενημέρωση και ενώ η έρευνα διάσωσης είναι σε εξέλιξη εντοπίστηκαν ακόμη 10 σοροί, με τον τραγικό απολογισμό να ανεβαίνει στους 14! «Οι συνολικά 14 σοροί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χίου» ανέφερε το ΥΕΝ, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 11 παιδιά (3 αγοράκια και 8 κοριτσάκια), καθώς και μια έγκυος. Στο χειρουργείο από το σύνολο των τραυματιών (24 άτομα) τρία άτομα μπήκαν εσπευσμένα στο χειρουργείο και 2 άτομα είναι στην εντατική.

Στην Χίο στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να καταφθάνουν στο λιμάνι και να παραλαμβάνουν τραυματίες. Επίσης η χώρα μας εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 21:00 και σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο ξεκίνησε την περιπολία του από τις Οινούσσες, εντόπισε το ταχύπλοο των διακινητών, τους έκαναν σήμα να επιστρέψουν και εκείνοι φαίνεται πως κινήθηκαν προς το σκάφος του ΛΣ με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Πληροφορίες για πυροβολισμούς δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά βέβαια θα αποσαφηνιστούν τις επόμενες ώρες και κυρίως για το πώς τελικά συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, είπε ότι το νησί είναι σε συναγερμό για να διαχειριστούν αυτήν την έκτακτη κατάσταση.

Εικόνες και βίντεο από την περιοχή (politischios, alithia, astraparis)

Όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα

Όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο υποναύαρχος του ΛΣ ε.α. Νίκος Σπανός

