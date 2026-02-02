Εργαζόμενοι στη «Βιολάντα» είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την έντονη και επίμονη οσμή στον χώρο εργασίας. Όπως επισημαίνουν, ενημέρωσαν τους προϊσταμένους του εργοστασίου, ωστόσο, η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά.

Διακόπηκαν για λόγους ασφαλείας χθες οι εργασίες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», με τις εισαγγελικές αρχές να συνεχίζουν ωστόσο να διερευνούν το πλαίσιο αδειοδότησης, αλλά και τις παραλείψεις, αναζητώντας πιθανές ευθύνες για τον θανάσιμο τραυματισμό των πέντε εργατριών.

Με δεδομένη την έκταση την διαρροής, οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου εφόσον σβήσει πλήρως η φωτιά καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα ανάφλεξη - αφού το προπάνιο έχει εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διερευνήσουν το ακριβές σημείο της εκτεταμένης διαρροής προπανίου, αλλά και το αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τον Δεκέμβριο του 2019, διαπίστωσε παραβάσεις που αφορούσαν τη χωροθέτηση των τεσσάρων δεξαμενών στο εργοστάσιο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δυο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δυο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων - που ορίζει ο νόμος ως κατώτατο όριο.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε τελικά στην χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, δίνοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών στην εταιρεία για τεχνική ανασυγκρότηση.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιχείρηση, με βασικότερες την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε μεγαλύτερη απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα όμως με το τοπογραφικό διάγραμμα του 2025 που παρουσίασε η ΕΡΤ οι δεξαμενές αποτυπώνονται ως υφιστάμενη και σταθερή εγκατάσταση και πάλι σε απόσταση 5,40 μέτρων, δηλαδή μικρότερη των 7.5 μέτρων που ορίζει ο νόμος.

Αδήλωτο το υπόγειο

Υπενθυμίζεται πως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαιών επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν είχε δηλωθεί ούτε στην πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, αλλά ούτε και σε κάποια από τις επόμενες επτά.

Οι Αρχές προσπαθούν, σε κάθε περίπτωση, να διαπιστώσουν αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων, με το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να μην εντοπίζει τέτοιους στο υπόγειο.

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα όμως προκύπτουν και από άλλο έγγραφο της Περιφέρειας το 2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο Βιολάντα, παραθέτοντας γενικές συστάσεις να υπάρχουν και να τηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

Κάπως έτσι προκύπτουν τα ερωτήματα:

α) Προ της έγκρισης προηγήθηκε νέα αυτοψία στον χώρο; Εντοπίσθηκε ο αυθαίρετος χώρος του υπογείου κι αν εντοπίστηκε πώς εγκρίθηκε η άδεια;

β) Εξετάστηκε αν υπάρχουν αισθητήρες αερίων και αν υπήρχαν, ήταν τοποθετημένοι στο σωστό σημείο;