Η διαρροή είναι τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να έχει εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Παραμένει ο κίνδυνος για νέα έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καθώς η διαρροή είναι τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να έχει εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Πυροσβεστικά οχήματα κάνουν συνέχεια ρίψεις νερού για τους καπνούς που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο.

Την ίδια ώρα οι Αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της «Βιολάντα» ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, τόνισε η ποινική μεταχείρηση των υπεύθυνων του εργαστασίου θα κριθεί από το πόσο είχαν προβλέψει το δυστύχημα.

Όπως εξήγησε, η δίωξη θα είναι κακουργηματική με ενδεχόμενο δόλο εάν οι υπεύθυνοι αγνόησαν τον κίνδυνο από την έντονη οσμή.

Ο πρ. διεθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας, επανέλαβε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να δυεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο.

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιπληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί .

Το προπάνιο βρήκε διαφυγή και λίμνασε στο δάπεδο του υπογείου. Πρόκειται για πολύ εύφλεκτο αέριο καθώς αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να γίνει έκρηξη και σε αυτήν την περίπτωση ήταν τεράστια η συγκέντρωση για το λόγο αυτό σταμάτησαν οι έρευνες.

Νέα ανακοίνωση από τη «Βιολάντα»

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία «Βιολάντα».

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες. Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

«Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια» καταλήγει η ανακοίνωση.