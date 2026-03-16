Δεν θα κατέβει στις προσεχείς εκλογές – Γιατί ο έως τώρα αντιπρόεδρος της Βουλής επιμένει υπέρ του «δικομματικού συστήματος» – Τι πιστεύει για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα, κατόρθωσε και γύρισε το εναντίον του κλίμα που δημιούργησε η διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στον «κουβά» φαίνεται πως θα πάει και η διαρροή πως ο ίδιος, στα βήματα των Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Φλωρίδη, θα μεταγραφεί στη Νέα Δημοκρατία. «Αν ήθελα να πάω στη Νέα Δημοκρατία, θα ήμουν τώρα επτά χρόνια υπουργός και άλλα πέντε ακόμα χάρη στον Ανδρουλάκη, γιατί στις εκλογές δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», λέει σε πολλούς από τους συνομιλητές του ο έως τώρα αντιπρόεδρος της Βουλής. Διαβεβαιώνει δηλαδή κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί και πολύ περισσότερο να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

«Εγώ είμαι υπέρ του δικομματικού συστήματος. Δύο ισχυρά κόμματα που θα εναλλάσσονται στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία, το έχει ο δεύτερος πόλος», σημειώνει στους συνομιλητές του, υπονοώντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο αυτό.

Ο ίδιος, συνεπώς, επιλέγει για τον εαυτό του να παίξει τον ρόλο του προσώπου που θα συμβάλλει στη συγκρότηση του δεύτερου πόλου που στις εκλογές θα αποτελέσει τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάει στο κόμμα Τσίπρα, αλλά φέρεται να πιστεύει πως ο πρώην πρωθυπουργός θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, με πολλές πιθανότητες να είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές. «Πρέπει να υπάρξει ένα σχήμα στον χώρο που θα μπορεί να είναι πλειοψηφικό», συνηθίζει να λέει ο έως τώρα αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει την Τετάρτη τον «πράσινο» βουλευτή που θα υποδείξει το ΠΑΣΟΚ για αντιπρόεδρο της Βουλής, την Πέμπτη θα τον υποδεχθεί στο γραφείο του για να του παραδώσει και θα εκφωνήσει την «αποχαιρετιστήρια ομιλία» του ως αντιπρόεδρος της Βουλής.