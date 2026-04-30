Ο 21χρονος αθλητής συνελήφθη από τις αρχές του Ιράν τον Ιανουάριο.

Η δικαστική εξουσία του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι εκτέλεσε τον Sasan Azadvar, έναν 21χρονο αθλητή καράτε που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Το Ιράν είχε κατηγορήσει τον 21χρονο για «συνεργασία με τον εχθρό μέσω της πρόκλησης ζημιών σε αστυνομικά οχήματα, της υποκίνησης ανθρώπων σε πόλεμο και της αλληλοεξόντωσης με σκοπό τη διατάραξη της εθνικής ασφάλειας, καθώς και για την ενθάρρυνση άλλων να συμμετάσχουν σε αναταραχές και ταραχές».

Ο Azadvar, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο και κρατήθηκε στις φυλακές Dastgerd στο κεντρικό Ιράν, είχε προηγουμένως κερδίσει επαρχιακά πρωταθλήματα καράτε στο Ισφαχάν.

Σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπόθεση του Sasan Azadvar εξετάστηκε στο Πρώτο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Ισφαχάν υπό τον δικαστή Morteza Barati. Τελικά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο. Η ποινή αυτή εκδόθηκε ενώ, σύμφωνα με νομικές πηγές και τον δικηγόρο της υπόθεσης, η δίκη αντιμετώπισε σοβαρές ασάφειες και δεν προσκομίστηκαν ανεξάρτητα και οριστικά στοιχεία εναντίον του.

Με βάση πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από πηγές κοντά στην οικογένεια, ο Sasan Azadvar κατά την περίοδο κράτησης υπέστη τα πιο σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια ενώ εξαναγκάστηκε σε ομολογία. Οι ίδιες πηγές τόνισαν πως η ομολογία του υπό τέτοιες συνθήκες ήταν το μόνο έγγραφο που επικαλέστηκε ο δικαστής για την έκδοση της θανατικής ποινής. Σύμφωνα με αυτές, δεν είχε παρουσιαστεί στην υπόθεση κανένας ανεξάρτητος μάρτυρας, τεχνικό έγγραφο, οπτικό στοιχείο ή άλλος έγκυρος αποδεικτικός λόγος.

