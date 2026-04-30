Πράξη δεύτερη για τους δύο αιωνίους στα play-off της Euroleague.

Τα νικηφόρα αποτελέσματα που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στο Final 4 της Αθήνας θέλουν να διευρύνουν σήμερα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off της Euroleague.

Το «τριφύλλι», μετά το σπουδαίο break στην «Roig Arena» (68-67), γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σήμερα απέναντι στη Βαλένθια προκειμένου να διπλασιάσει τις νίκες του και να φέρει τη σειρά στην Αθήνα, όπου θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:45 (30/04) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και σε live stream από όλες τις στοιχηματικές εταιρείες.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο Game 1 απέναντι στη Μονακό (91-70) και με νίκη κάνει καθοριστικό βήμα για το εισητήριο του Final 4. Η αναμέτρηση των «Πειραιωτών» στο κατάμεστο για άλλη μία φορά ΣΕΦ θα ξεκινήσει στις 21:00 σε τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.