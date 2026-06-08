Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1, με το επόμενο ραντεβού των δύο «αιωνίων» να είναι την Τετάρτη (10/06) στο T-Center.

Προβάδισμα στην κατάκτηση του τίτλου της Stoiximan GBL πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 102-92 στο ΣΕΦ, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, ενώ ο Παναθηναϊκός παρέταξε τους Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Από τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες έδωσαν υψηλό ρυθμό στο παιχνίδι, με το σκορ να φτάνει στο 13-11 στα μέσα της πρώτης περιόδου και αρκετούς παίκτες να βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Φουρνιέ ξεχώρισε επιθετικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-21.

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Στη δεύτερη περίοδο η ένταση παρέμεινε αμείωτη, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί μικρό προβάδισμα. Βεζένκοβ και Τζόουνς έδωσαν λύσεις για το 36-32 στο 16ο λεπτό, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον Ερνανγκόμεθ, που οδήγησε τους «πράσινους» στο 38-41 δύο λεπτά αργότερα. Η αντίδραση των Πειραιωτών ήταν άμεση και, παρά τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου λίγο πριν από την ανάπαυλα, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 47-45.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, εκμεταλλευόμενος τις σωστές επιλογές του Φουρνιέ και την εξαιρετική αμυντική παρουσία του Γουόκαπ πάνω στον Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ στο 23’, ωστόσο ο Σορτς κράτησε όρθια την ομάδα του, πετυχαίνοντας οκτώ συνεχόμενους πόντους για το 57-55 στο 26’. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε με διαδοχικά τρίποντα του Φουρνιέ, που βοήθησαν τους γηπεδούχους να κλείσουν την τρίτη περίοδο στο 70-63.

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Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ακόμη μεγαλύτερο επιθετικό ρυθμό, με τον Βεζένκοβ να ανεβάζει τη διαφορά στους δέκα πόντους (74-64) και τον Φουρνιέ να εκτοξεύει το προβάδισμα στο +13. Ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με πρωταγωνιστές τους Λεσόρ και Γκραντ μείωσε σε 88-84 λίγο περισσότερο από δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Ωστόσο, ένα καθοριστικό τρίποντο του Γουόκαπ και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Μιλουτίνοβ στα τελευταία λεπτά εξασφάλισαν τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

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Για τον Ολυμπιακό τρομερή εμφάνιση έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να «πυροβολεί από τα 6,75 (28π, 2ασ, 8ρ και 6/10 τρίποντα). Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις στην επίθεση από τον Τζέριαν Γκραντ (19π), με τον Τι Τζέι Σορτς να κρατάει τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο.

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Η αναμέτρηση πήρε «φωτιά» στο φινάλε, με τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται στο τελευταίο λεπτό με δεύτερη τεχνική ποινή έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέιζ-Ντέιβις.

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Ο 4ος τελικός είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη, 10 Ιουνίου στο T-Center. Με νίκη ο Ολυμπιακός κατακτάει το πρωτάθλημα, ενώ αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 20-24, 23-17, 32-30

Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα

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MVP ο Εβάν Φουρνιέ

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Δείτε τα Highlights της αναμέτρησης

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