Ο Παναθηναϊκός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χέιζ-Ντέιβις επικράτησε του Ολυμπιακού.

Το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με σκορ 68-58 του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Καθοριστική αποδείχθηκε η τρίτη περίοδος, όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε επιμέρους σκορ 19-8, αποκτώντας διψήφια διαφορά που διατήρησε μέχρι το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (23π, 4ρ, 3ασ), ο οποίος ηγήθηκε επιθετικά και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, αφήνοντας πίσω την κακή εμφάνιση του πρώτου τελικού.

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Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εβάν Φουρνιέ (15π, 7ρ, 7ασ) προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους στο παιχνίδι, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων και έχασαν την επαφή με το σκορ μετά τα μέσα της τρίτης περιόδου.

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Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσα (1-1), με τη μάχη για τον τίτλο να συνεχίζεται στα επόμενα παιχνίδια. Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ΣΕΦ.

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Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

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