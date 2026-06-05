Στα 160.000 δολάρια η ελάχιστη αποζημίωση συλλόγου για παίκτη που κλήθηκε στο Μουντιάλ 2026.

Οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ 2026 θα βγάλουν περίπου 5.000 δολάρια την ημέρα για τους συλλόγους τους, τα οποία θα προέλθουν από το Club Benefit Programme της FIFA, ύψους 355 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, Παρασκευή, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μοιραστούν στους συλλόγους τα χρήματα για τους 1.248 παίκτες τους που έχουν επιλεγεί για το τουρνουά. Για πρώτη φορά θα πληρωθούν και οι σύλλογοι των οποίων οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν στα 905 ματς των προκριματικών της διοργάνωσης. Εκείνοι που κλήθηκαν στα προκριματικά θα βγάλουν 2.362 δολάρια ανά παιχνίδι για τους συλλόγους με τους οποίους έπαιζαν εκείνη την περίοδο.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες στο Μουντιάλ 2026, αφού συνολικά 19 έχουν κληθεί για την τελική φάση. Πρόκειται για την ομάδα που πήρε τη μερίδα του λέοντος από το αντίστοιχο πρόγραμμα της FIFA τόσο στο Παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ (4,6 εκατ. δολάρια), όσο και σε εκείνο της Ρωσίας (5 εκατ.).

Στις προηγούμενες δύο εκδόσεις του Μουντιάλ, το ταμείο της FIFA ήταν από 209 εκατομμύρια δολάρια. Για τη φετινή διοργάνωση έχει αυξηθεί στα 355 εκατομμύρια. Από αυτά, τα 250 εκατ. θα διατεθούν στους συλλόγους για την τελική φάση, τα 100 εκατ. για τα προκριματικά και τα υπόλοιπα 5 εκατ. θα καλύψουν διοικητικές δαπάνες.

Σε σύγκριση με το Κατάρ, η ημερήσια αποζημίωση είναι μικρότερη από τη μισή (ανήλθε σε 10.950 δολάρια το 2022). Όμως, το φετινό Μουντιάλ έχει μεγαλύτερη διάρκεια και σε αυτό θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, 16 περισσότερες από ότι στο Κατάρ.

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Μουντιάλ 2026: Η ελάχιστη και η μέγιστη αποζημίωση για τους συλλόγους

Η αποζημίωση των συλλόγων για τους ποδοσφαιριστές τους που κλήθηκαν στο Μουντιάλ 2026 υπολογίζεται ανάλογα με το πόσες ημέρες θα συμμετάσχει στο τουρνουά η εθνική ομάδα τους.

Αυτό υπολογίζεται από τις 25 Μαΐου- επίσημη ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους- έως και την ημέρα μετά το τελευταίο ματς κάθε αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Μουντιάλ 2026.

Το μικρότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να μείνει μια ομάδα στο τουρνουά είναι 14 ημέρες. Κάτι που σημαίνει ότι το μίνιμουμ χρημάτων που θα βγάλει ένας παίκτης για τον σύλλογό του είναι 160.000 δολάρια. Όσο για τις εθνικές ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό- κάτι που μεταφράζεται σε 57 ημέρες συνολικά- οι παίκτες θα βγάλουν 285.000 δολάρια για τους συλλόγους τους.

Πηγή: BBC