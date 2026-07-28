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Ο 71χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στις αναχωρήσεις του διεθνούς αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.

Συνελήφθη από τις αρχές του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένας 71χρονος καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ερυθρά αγγελία των Αρχών του Περού για βιασμό ανηλίκου.

Ο 71χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στις αναχωρήσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 71χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011, στο Περού, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά το χρονικό διάστημα απουσίας των γονιών της, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.