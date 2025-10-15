Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής, αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Η ομολογία και το σημείο καμπής

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας εκ των δύο δραστών παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης. Ο 22χρονος εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του, κ. Λυκούδη, και φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ήταν ο συνοδηγός του λευκού σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, κατονομάζοντας τον φίλο του —επίσης 22 ετών, από την Καλλιθέα— ως τον φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ρόλο συνεργού και ηθικού αυτουργού.

Το κίνητρο

Ως κίνητρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία»(σεξουαλική κακοποίηση) που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ με τον 68χρονο ιδιοκτήτη — ένα από τα δύο θύματα. Παράλληλα, φαίνεται να υπήρχαν μεταξύ τους οικονομικές δοσοληψίες, οι οποίες διακόπηκαν όταν ο 68χρονος αρνήθηκε να του δώσει περισσότερα χρήματα.

Ο 22χρονος ανέφερε πως σκόπευαν να εκβιάσουν το θύμα και όχι να το σκοτώσουν. Ωστόσο, τα γεγονότα πήραν αιματηρή τροπή, όταν ο δεύτερος κατηγορούμενος πυροβόλησε και σκότωσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο και τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ.

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν και τον δεύτερο 22χρονο, επίσης κάτοικο Καλλιθέας και βρετανικής καταγωγής. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης στη ΓΑΔΑ.

Η διαδρομή των δραστών

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο νεαροί ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, επιβαίνοντας στο λευκό σκούτερ. Διανυκτέρευσαν σε Airbnb στο λιμάνι και το μεσημέρι της Κυριακής κατευθύνθηκαν προς τη Φοινικούντα, κάνοντας «περίεργες» στάσεις σε χωριά της Μεσσήνης.

Μετά τη δολοφονία, ο εκτελεστής φέρεται να διέφυγε μέσω Κορώνης και Πύλου, ακολουθώντας εναλλακτική διαδρομή μέσα από Ηλεία και Αχαΐα, με δύο στάσεις για καύσιμα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, πριν επιστρέψει στην Αττική.

Ο συνεργός, από την άλλη, υποστηρίζει ότι περπάτησε και κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα και επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ - ισχυρισμός που θεωρείται εξαιρετικά απίθανος από τις αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικές επικοινωνίες του 22χρονου συνεργού με άτομο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου θύματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το λευκό σκούτερ ούτε το όπλο του εγκλήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή στην Καλαμάτα, όπου θα τους απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποκαλύψεις, καθώς η πολύκροτη αυτή υπόθεση φαίνεται να έχει ακόμη αρκετά «κρυφά» σημεία.