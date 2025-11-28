Η 46χρονη αρνείται ότι σκότωσε την πεθερά της, μιλά για κενά μνήμης.

Η 46χρονη που κατηγορείται για τον φόνο της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα προφυλακίστηκε μετά την απολογία της. Στην τελευταία της απολογία, φέρεται να άλλαξε υπερασπιστική γραμμή, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα. Οι δικηγόροι της επισημαίνουν ενστάσεις για την πρόσβαση στο σπίτι και για την κατάσταση των καμερών ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekbaavn22ap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σαλαμίνα: Νέα υπερασπιστική γραμμή για τη 46χρονη δολοφόνο της πεθεράς της

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον φόνο της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα δήλωσε στην απολογία της ότι δεν θυμάται τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα. Πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις της. Η συνήγορος της κατηγορουμένης, Ειρήνη Μαρούπα, ανέφερε ότι η 46χρονη απολογήθηκε σε κατάσταση σύγχυσης, αμφισβητώντας τόσο την πρόσβαση στο σπίτι (υπογραμμίζοντας τη μεγάλη μάντρα) όσο και την ακρίβεια των καταγεγραμμένων στοιχείων από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες φέρεται ότι ήταν απενεργοποιημένες για 36 ώρες. Η μεταστροφή αυτή επιβεβαιώνεται και από τη δικηγόρο της οικογένειας της άτυχης 75χρονης, η οποία σημειώνει αλλαγή στις προηγούμενες ισχυρισμούς της κατηγορουμένης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deka86rrx27t?integrationId=40599y14juihe6ly}