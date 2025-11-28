Η κατηγορούμενη αστυνομικός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκεί όταν η Κυριακή Γρίβα κατέφυγε στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε η αστυνομικός - επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Αρνήθηκε πως ήταν στο Αστυνομικό Τμήμα όταν πήγε η Κυριακή Γρίβα για να ζητήσει βοήθεια λίγο πριν πέσει νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, η επόπτρια αστυνομικός η οποία απολογήθηκε, κατηγορούμενη ότι δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία της άτυχης κοπέλας. Τόσο η επόπτρια όσο και άλλοι τρεις συνάδελφοί της, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Στην απολογία της η κατηγορούμενη αστυνομικός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκεί όταν η Κυριακή Γρίβα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, φοβούμενη για τη ζωή της καθώς ο πρώην σύντροφός της, είχε γίνει η «σκιά» της και την παρακολουθούσε. Όπως φέρεται να είπε, όταν η ίδια πήγε στο γραφείο της άκουσε την Κυριακή, αλλά δεν κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων η κατηγορουμένη επόπτρια.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με τον ίδιο περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο ΑΤ αφέθηκαν και οι άλλοι τρεις αστυνομικοί, που απολογήθηκαν επειδή ολιγώρησαν και δεν προστάτευσαν, ως όφειλαν την Κυριακή Γρίβα από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της.