Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται για την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς στα Βορίζια.

Σχεδόν δύο ώρες διήρκησε η απολογία του 48χρονου ξάδερφου του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση από την ανακρίτρια Ηρακλείου για το μακελειό στα Βορίζια.

Από το αιματηρό περιστατικό, το οποίο αποδίδεται στις διαφορές δύο οικογενειών, έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο 48χρονος φαίνεται να απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο των πυροβολισμών, ενώ όπως μεταδίδει το patris.gr, στην απολογία του ανέφερε πως δεν κρατούσε όπλο και δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς, δηλώνοντας πως ήταν στο σημείο προσπαθώντας να εμποδίσει το αιματηρό συμβάν. Παράλληλα, δήλωσε στην ανακρίτρια ότι δεν γνωρίζει που είναι τα όπλα.

Από την αιματηρή συμπλοκή συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη των δύο οικογενειών, έξι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία της οικογένειας Καργάκη.

Συλλήψεις και προφυλακίσεις

Αντιμέτωπα με σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται τα μέλη των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη για την αιματηρή υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη διώκονται για ανθρωποκτονία σε βάρος 39χρονου άνδρα, ενώ τα μέλη της οικογένειας Καργάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία της 57χρονης Ευαγγελίας. Παράλληλα, και οι εννέα εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι επτά από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός του.

Αντίθετα, ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Στους όρους που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια. Ελεύθερος με περιορισμούς αφέθηκε και ο πατέρας των τεσσάρων αδελφών Φραγκιαδάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε περίπου 30 κατοικίες, περισσότερα από 20 ποιμνιοστάσια, ενώ εξετάστηκαν 352 οχήματα και πολίτες. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της υπόθεσης.