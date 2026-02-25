Δείγματα από τις τίγρεις έδειξαν παρουσία της νόσου Carre.

Δεκάδες τίγρεις έχασαν τη ζωή τους σε δημοφιλές τουριστικό πάρκο στην πόλη Τσάνγκ Μάι στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, 72 τίγρεις πέθαναν, με τις τοπικές Αρχές να ανακοινώνουν ότι εντοπίστηκαν δείγματα του ιού της νόσου Carre, μίας από τις πιο θανατηφόρες ιογενείς ασθένειες των σκύλων. Η μετάδοση του ιού έχει πλέον ανακοπεί, χωρίς να καταγράφονται νέοι θάνατοι. Επιπλέον, δεν έχει εντοπιστεί μόλυνση σε ανθρώπους, καθώς πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να αγγίζουν και να αλληλεπιδρούν με τα αιλουροειδή.

Ο ιός της νόσου του Carre, γνωστός και ως ιός της πανώλης των σκύλων, χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και προσβάλλει το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό αλλά και το νευρικό σύστημα των ζώων. Αν και εντοπίζεται κυρίως σε σκύλους, μπορεί να μεταδοθεί και σε μεγάλα αιλουροειδή, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

Παράλληλα, το επαρχιακό γραφείο κτηνοτροφίας στο Τσιάνγκ Μάι είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δείγματα από τις νεκρές τίγρεις βρέθηκαν θετικά και σε βακτήριο που συνδέεται με λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Την Τρίτη 24/2, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συλλογή δειγμάτων τόσο από τα νεκρά ζώα όσο και από την τροφή τους , κυρίως κοτόπουλο ,αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων στο Τσιάνγκ Μάι, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έξαρσης.

Αρχικές εργαστηριακές αναλύσεις είχαν δείξει και ενδείξεις πιθανής μόλυνσης από παρβοϊό των αιλουροειδών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bangkok Post, τοπικοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο η εξάπλωση της νόσου να συνδέεται με μολυσμένο ωμό κρέας κοτόπουλου που χρησιμοποιούνταν για τη σίτιση των ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι το ωμό κοτόπουλο είχε θεωρηθεί υπεύθυνο και για τη μεγάλη επιδημία γρίπης των πτηνών σε ζωολογικό πάρκο τίγρεων στην επαρχία Τσονμπούρι το 2004, όταν σχεδόν 150 τίγρεις πέθαναν ή θανατώθηκαν προληπτικά ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου νοσημάτων ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι, μέχρι στιγμής, κανένας κτηνίατρος ή εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις στο Τσιάνγκ Μάι δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα. Ωστόσο, όλοι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση για διάστημα 21 ημερών, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.