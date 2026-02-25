«Άγιος έρωτας», απόψε στις 21:00.

Στο όμορφο Γαλαξίδι βρέθηκε, για μία ακόμη φορά, ο «Άγιος έρωτας» και οι πρωταγωνιστές απόλαυσαν τα εξωτερικά γυρίσματα στις παραδοσιακές γωνιές του τόπου, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων.

Το «Happy Day» και η «Super Κατερίνα» βρέθηκαν εκεί και κατέγραψαν όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Άγιος Έρωτας»: Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές

Δανάη Παππά: μας ανεβάζει πολύ τη διάθεση να ερχόμαστε στο Γαλαξίδι γιατί ξεφεύγουμε από την Αθήνα και την καθημερινότητα. Με τον πατέρα Νικόλαο αρχίζει να ξαναφουντώνει η σχέση και βλέπουμε ότι έχουν εμφανιστεί καινούργιες δυσκολίες, όπως η κόρη της, που τους εμποδίζουν να είναι μαζί και πρέπει να βρούνε μια λύση.

Δημήτρης Παπανικολάου: πρώτη φορά για γύρισμα στο Γαλαξίδι και η ομορφιά ξεπερνά αυτό που περίμενα. Ο Μαρκόπουλος ήταν από πάντα ένας καλός άνθρωπος και τώρα ήρθε η στιγμή να το υποστηρίξει. Γύρισε αλλαγμένος, ήταν πολύ σκληρή η δοκιμασία που πέρασε με την καρδιά του και ήρθε σε επαφή με πολύ σημαντικά πράγματα της ζωής.

Γιάννης Ασκάρογλου: ο Γεράσιμος ήταν για πολλά χρόνια εξαφανισμένος, όλοι τον νόμιζαν νεκρό, αλλά κάποια στιγμή ήθελε να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να ρισκάρει. Έτσι, έμαθε ότι η Καλλιόπη έχει πεθάνει και πήρε θάρρος και είπε γιατί δεν κάνω τη ζωή που έχω ονειρευτεί με τη Δώρα στο Μαύρο Λιθάρι.

Ντίνος Παπαγεωργίου: ο Νικηφόρος αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα στο σπίτι του όχι τόσο στη δουλειά του, οπότε έχουμε κάποιες δραματικές εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Όχι ότι και το επαγγελματικό πάει πίσω, έχει τη δική του πορεία. Όμως, στο Γαλαξίδι όλα είναι πανέμορφα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ojLYcPCtqhE}

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: για εμάς πάντα το Γαλαξίδι είναι σαν μια παρένθεση μέσα στη σκληρή πραγματικότητα της Αθήνας. Η Χλόη και ο Νικόλαος έχουν συνειδητοποιήσει πολύ ώριμα ότι θέλουν να ζήσουν τον έρωτά τους, αλλά εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι συνθήκες και αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός. Για πρώτη φορά ο Νικόλαος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι πολύ σοβαρό, αν μπορεί να συγχωρήσει τον Μαρκόπουλο.

Ταμίλλα Κουλίεβα: ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να εφεύρει κάποια πράγματα, άλλα η Θάλεια δεν θέλω να υποκύψει. Πάντα θα υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος που είναι τα παιδιά τους. Δραματουργικά η σειρά εξελίσσεται ραγδαία και είναι πολύ μεγάλο ‘συν’ το σενάριο. Στο Γαλαξίδι πάντα είναι πολύ γλυκιά η υποδοχή, μας έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και είναι πολύ όμορφο.

Τζένη Καζάκου: είναι πολύ μεγάλο αυτό που συμβαίνει στη Δώρα, εγώ στη θέση της δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Να πιστεύεις ότι είναι νεκρός πέντε χρόνια ο άνθρωπος που έχεις αγαπήσει και ξαφνικά να έρχεται μπροστά σου, είναι τεράστιο το σοκ. Είναι φανταστικά στο Γαλαξίδι θέλω να έρθω και διακοπές εδώ.

Πιέρρος Ανδρακάκος: είναι συγκινητική και πολύ όμορφη η ανταπόκριση του κόσμου. Ήρθαν και από τον τοπικό θεατρικό σύλλογο και μας βοήθησαν και «παίξανε» στη σειρά και είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει αληθοφάνεια στη σειρά.

{https://www.youtube.com/watch?v=rCD_aPgRaj0}