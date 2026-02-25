Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στο 35ο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη συναντά τον εκβιαστή της με απρόσμενη εξέλιξη, η Ιουλία πάει στα Νούφαρα με την βραδιά να παίρνει άσχημη τροπή, η Ασπασία γοητεύεται από τον Στέλιο, η Πολυξένη μαθαίνει κάτι συγκλονιστικό για την Μάρθα και η Μαγδαληνή παίρνει συμβουλές από τη Τζένη.

Η Μελισσάνθη οδηγείται στο πιο επικίνδυνο σημείο της μέχρι τώρα διαδρομής της, καθώς η συνάντησή της με τον εκβιαστή ξεφεύγει από τον έλεγχό της και η βίαιη εμπλοκή του Άγγελου αφήνει πίσω της αίμα, φόβο και ένα μυστικό που δεν πρέπει να φτάσει ποτέ στ’ αυτιά του Απόστολου.

Η Ιουλία αποχαιρετά τον Φωκά με τρυφερότητα και συγκρατημένη αγωνία, ενώ η επιμονή της Ευανθίας να την παρασύρει στα «Νούφαρα» προμηνύει μια βραδιά που απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες της οικογένειας.

Η Ασπασία, αποφασισμένη να μάθει ποιος και γιατί σαμποτάρει το μαγαζί, συνειδητοποιεί ότι πίσω από τις σκισμένες αφίσες κρύβονται συμφέροντα, τοπικές αντιδράσεις και προτάσεις που μπορεί να αλλάξουν ριζικά τη ζωή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=zQMBxmZGlzg}

Η Πολυξένη παλεύει με τις ανασφάλειες και την ανάγκη της για αναγνώριση, καθώς η επαγγελματική της άνοδος επισκιάζεται από τον τρόπο που την παρουσιάζουν ως «συνοδό» του Ηλία, ενώ η επίσκεψη της Πελαγίας και η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μάρθας την αφήνουν βαθιά ταραγμένη.

Η Μαγδαληνή κάνει μικρά αλλά καθοριστικά βήματα προς μια πιο αυτόνομη καθημερινότητα, την ώρα που οι επαγγελματικές επιλογές του Οδυσσέα και οι εντάσεις γύρω του αρχίζουν να επηρεάζουν τη μέχρι τώρα αισιόδοξη ματιά της στη ζωή.

Η Πελαγία αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο στην Πολυξένη

{https://www.youtube.com/watch?v=LLTgJ1SOZY8}

Η Μελισσάνθη συναντά τον εκβιαστή της

{https://www.youtube.com/watch?v=-z8XklvYAVY}

Ο Φωκάς πίνει το δηλητηριασμένο χαμομήλι

{https://www.youtube.com/watch?v=PN6-_XR8ztg}