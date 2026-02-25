«Όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου.»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη δημόσια παρουσία του Νίκου Καρανίκα χαρακτηρίζοντάς τον ως «λακέ του Άδωνη». Σε ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά «τα έβαλε με τον Τσίπρα, τα έβαλε με τον Πολάκη, τα έβαλε με μένα. Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη.»

Η Ακρίτα καταλήγει με το καυστικό σχόλιο «Όταν είσαι ο Καρανίκας, η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο.»

{https://www.facebook.com/628509176/posts/10163229526084177/?rdid=xtEDFcsC478LVHHL#}