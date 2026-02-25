Η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ιστορικός του ηγέτης ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα άφησε με συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ ο Παύλος Πολάκης.

Για παράδειγμα:

-Ρωτήθηκε γιατί δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα μπορούσε να είναι. Η απάντησή του ήταν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό και ότι ο ίδιος είναι όσο πιο ενωτικός αλλά και όσο αποφασιστικός γίνεται και δεν θα υποστείλει τη σημαία της μάχης απέναντι στον Μητσοτάκη.

-Υπογράμμισε ότι ο Μητσοτάκης κρατιέται γιατί η αντιπολίτευση έχει τα χάλια της και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αξιόπιστη και προγραμματική φωνή στην αντιπολίτευση.

-Τόνισε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί μόνο από κει μπορεί να έρθει η λύση.

-Και στο τέλος, ανέφερε με έμφαση ότι τα κόμματα δεν είναι προσωπικός ναρκισσισμός, one man show και δεν είναι αθροίσματα από επιτροπές σοφών.

Με την τελευταία του αναφορά είναι σαφές πως «φωτογραφίζει» τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Τσίπρα. Για την ακρίβεια, αν θέλουμε να δούμε πίσω από τις λέξεις, ο Π. Πολάκης αμφισβητεί εμμέσως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνει πως δεν μπορεί πλέον να ελπίζει σε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ερώτημα είναι αν ο Π. Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε; Μα όταν ιδρύσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τεθεί το δίλημμα στην Κουμουνδούρου αν θα κατέλθει στις αυτόνομα στις εκλογές ή θα αναστείλει τη λειτουργία.

Το «παιχνίδι» μόλις αρχίζει και στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ.

Τι ακριβώς είπε ο Πολάκης

Αναδημοσιεύουμε από το Δελτίο Τύπου του γραφείου του τι ακριβώς είπε στη συνέντευξή του ο Π. Πολάκης:

«Τέλος, ο Π. Πολάκης μίλησε για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς και για τη διαρκή συζήτηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων τονίζοντας ότι «εγώ τη σημαία της μάχης απέναντι σε αυτό το σύστημα του Μητσοτακισμού δεν την υποστέλλω. Είμαι όσο πιο ενωτικός γίνεται, αλλά θα είμαι και όσο πιο αποφασιστικός γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης κρατιέται, αλλά έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια αξιόπιστη προγραμματική φωνή στην αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος χώρος που μπορεί καθοριστικά να συμβάλει σε κάτι τέτοιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι’ αυτό και παραμένω. Τα κόμματα δεν είναι αθροίσματα από επιτροπές σοφών. Τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός ναρκισσισμός μας. Τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα. Εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εργαζόμενη πλειοψηφία. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, οι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν στη Νίκαια προχθές, οι γιατροί και το προσωπικό πρέπει να βρουν μία πολιτική προγραμματική έκφραση και να είναι αύριο σε αυτούς που θα κυβερνούν αυτή τη χώρα. Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο. Δηλαδή αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι».

Δείτε το video

{https://www.youtube.com/watch?v=iQbmdYuOCHY}