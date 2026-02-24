Επόμενοι σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Χαμηλά τους τόνους συνεχίζει να κρατάει ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρά το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις παρουσίασης της «Ιθάκης» μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με πολιτικές συγκεντρώσεις – κυρίως λόγο της «ανυπομονησίας» που δείχνουν για το αύριο οι υποστηρικτές του.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι στο «δεύτερο κύμα» των παρουσιάσεων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα ανά την Ελλάδα, τα πράγματα θα αρχίσουν σταδιακά να διαφοροποιούνται και οι «μηχανές» του επιτελείου Τσίπρα, θα αρχίσουν να δουλεύουν εντατικότερα.

Χαμηλοί τόνοι

Σε γενικές γραμμές, ο πρώτος κύκλος παρουσιάσεων της «Ιθάκης», αλλά και τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στις επαφές που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο τους, ικανοποίησαν απόλυτα την Αμαλίας.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στις παρουσιάσεις του βιβλίου, που όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες, αφού στόχος είναι να φτάσει σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών. Επόμενοι σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Εκείνο που, ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο, είναι το γεγονός πως από την Αμαλίας κρατούν χαμηλά τον πήχη των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στις πόλεις που μετάβει ως τώρα. Δεν δημοσιοποιούν το πρόγραμμα και κάνουν μόνο κάποιες αναρτήσεις. Και αυτές, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι όποιες σημαντικές επαφές.

Είναι προφανές ότι δεν έχουν στόχο να στήσουν επικοινωνιακές φιέστες. Αντίθετα, πρόσωπα που έχουν εικόνα των εσωτερικών συζητήσεων στην Αμαλίας, υποστηρίζουν πρόκειται για ουσιαστικές συναντήσεις και επαφές με την κοινωνία.

«Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα μέσα από μία λογική τύπου Βig Βrother», σημείωσε χαρακτηριστικά ένα από αυτά τα πρόσωπα, μιλώντας στο Dnews.gr, θέλοντας με αυτή τη φράση να εξηγήσει συνοπτικά το σκεπτικό του κ.Τσίπρα.

Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή την επιλογή, ενδεχομένως να είναι ότι οι πολίτες -είτε εκπροσωπούν οργανωμένες συλλογικότητες-φορείς, είτε συμμετέχουν εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό τους- μιλούν πιο ελεύθερα, κανονικά, χωρίς τα φλας και τις κάμερες.

Αν καθίσει κανείς να συνθέσει την εικόνα των συναντήσεων από όλες τις πόλεις που πήγε ως τώρα ο Αλ.Τσίπρας έχει γίνει καλή δουλίτσα.

Ανοίγει βηματισμό

Οι συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τις περιοδείες της «Ιθάκης», μόνο αδιάφορες δεν είναι. Έχει δει από Μητροπολίτες και δημάρχους έως περιφερειάρχες, τοπικούς παράγοντες και φορείς. Το κυριότερο, λένε σοι συνομιλητές του, είναι ότι παντού βλέπει όλο και περισσότερο νέους, μιλά με απλούς πολίτες που τον συναντούν.

Με νέους ανθρώπους επιστήμονες, επαγγελματίες και αγρότες που ήρθαν σε επαφή μαζί του μέσα από τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν τη διάθεση να τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα.

Με απλά λόγια, ο κ.Τσίπρας επιδιώκει να κάνει πράξη αυτό που είχε πει παραιτούμενος από την βουλευτική έδρα. Ότι θα πάει στην κοινωνία. Πρώτα θα συνομιλήσει, παράλληλα θα ακούσει και στη συνέχεια θα προτείνει, ενσωματώνοντας πολλά από αυτά που άκουσε.

Όσοι, πάντως, ακολουθούν τις περιοδείες του, ισχυρίζονται ότι πόλη με την πόλη, κάτι αλλάζει. «Κάτι κινείται. Κάτι κινείται πιο γρήγορα», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Κυρίως, από την πλευρά των πολιτών. Ο ίδιος μάλλον είναι ακόμη στο «σπεύδε βραδέως». Όχι, όμως, για πολύ, όπως με νόημα σημειώνουν όσοι γνωρίζουν τις σκέψεις του.