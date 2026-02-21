Στόχος του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λάρισα. Αυτοί είναι μέχρι και σήμερα οι «σταθμοί» της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα. Και όλα δείχνουν ότι το «ταξίδι» θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με τον Αλέξη Τσίπρα να στοχεύει στο να περιοδεύσει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Προφανώς, όχι μόνο για να παρουσιάσει το βιβλίο του, αλλά για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, από το θέατρο «Παλλάς», δηλαδή την επαφή με τους προοδευτικούς πολίτες και τους υποστηρικτές του, οι οποίοι αναμένουν την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η επόμενη μέρα Τσίπρα

Έχουν περάσει, σχεδόν, πέντε μήνες από την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αιφνιδιάσει τους πάντες και να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Όπως είχε δηλώσει τότε, στόχος ήταν το να «κατεβεί» στην κοινωνία και να συνομιλήσει με τους πολίτες.

«Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Και με τις επαφές και τις συναντήσεις, όπου παρουσιάστηκε μέχρι τώρα η «Ιθάκη», αυτό ακριβώς κάνει πράξη, λένε οι συνεργάτες του. Από την Αμαλίας προετοιμάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες, αφού στόχος είναι να φτάσει σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών.

Επόμενοι σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό από τις ως τώρα παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, δεν αποσκοπεί μόνο στο να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο διάλογος με τους πολίτες για όσα έγιναν από το 2015 έως και σήμερα – τη στιγμή που η πλειοψηφία των πολιτών απαντά (Metron Analysis/Mega) πως τα οικονομικά τους ήταν καλύτερα το 2019, από ότι σήμερα.

Aλλά και κυρίως για την επόμενη μέρα. Για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, αλλά και προγραμματικά, με προτάσεις που έχει ήδη επεξεργαστεί και θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε, δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από τότε που ο πρώην πρωθυπουργός σημείωνε από τη Λάρισα πως «αν η Ιθάκη τους ενοχλεί, προφανώς για αυτό τους ενοχλεί. Για όσα κυοφορεί για το αύριο και όχι για όσα καταγράφει για το χθες».

Από την «όλη» Κεντροαριστερά κοντά στον Τσίπρα

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει κανονικότατα το σχέδιο του. Τα βήματα είναι, μεν, αργά, αλλά σταθερά. Και τον πρώτο λόγο έχει η πολιτική και η διαμόρφωση μιας κυβερνητικής πρότασης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, το προηγούμενο δίμηνο. Έστω και σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού. Όπως δείχνουν οι ως τώρα κινήσεις, στον «καμβά» του δείχνει πως μπορούν να χωρέσουν πρόσωπα από ολόκληρη την Κεντροαριστερά.

Στα πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν πολλά καινούργια πρόσωπα. Όπως ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος που εκπροσώπησε τις ενεργειακές κοινότητες και τον χώρο των ΚΟΙΝΣΕΠ. Άνθρωποι του πολιτισμού όπως η Μαρία Κατσουλίδη, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Φαίη Κοκκινοπούλου.

Πανεπιστημιακοί, όπως ο Θ. Λαζαρίδης, η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Αντώνης Λιάκος, ο Άρης Στυλιανού και άνθρωποι που εκπροσωπούν συλλογικότητες και ανεξάρτητους φορείς, όπως η Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και η Συνήγορος του Παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου. Φυσικά και στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού όπως ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Κώστας Τούμπουρος, και ο Γιώργος Χουλιαράκης.

Ωστόσο, κοντά του βρέθηκαν και πρόσωπα που έχουν ξεκάθαρη αναφορά στη Σοσιαλδημοκρατία, όπως ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο θεωρητικός του χώρου, Γιώργος Σιακαντάρης, το στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης, ο -κοινός υποψήφιος δήμαρχος ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ της Πάτρας, Βασίλης Αϊβαλής και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς.

Επίσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητη η –κάτι παραπάνω από- καλή «χημεία» που είχε στη Λάρισα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και τον δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Γκουντάρα.

Τέλος, δεν έλειψαν πρόσωπα με τα οποία συμπορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Πέτρος Κόκκαλης – γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν κλείνει την πόρτα στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ικανοποίηση στην Αμαλίας

Από την Αμαλίας αποτιμούν με εξαιρετικά θετικό πρόσημο τον πρώτο κύκλο των παρουσιάσεων της «Ιθάκης». Και η εκτίμηση αυτή εδράζεται τόσο στη μαζικότητα των εκδηλώσεων, όσο και στις επαφές που έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ο Α.Τσίπρας στο περιθώριο των εκδηλώσεων.

Αυτό που σημειώνουν είναι ότι το ενδιαφέρον μεγαλώνει με κάθε εκδήλωση. Ο πρώην πρωθυπουργός, λένε, «ξανασυστήνεται» με την «Ιθάκη» και τις παρεμβάσεις του σε ένα όλο και διευρυνόμενο κοινό.

Εξίσου ενθαρρυντική ισχυρίζονται πως είναι και ανθρωπογεωγραφία όσων προσέρχονται στις εκδηλώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για παραδοσιακούς ψηφοφόρου και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για πολίτες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ψηφοφόρους όλης της προοδευτικής «βεντάλιας» και ανένταχτους, που αναζητούν διέξοδο από το καθεστώς Μητσοτάκη και προβληματίζονται για την πολυδιάσπαση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.