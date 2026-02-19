Στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα, ήταν παρούσα η Μαρία Θεοδωρή.

Είναι λογικό ότι αυτή την εποχή, όσοι ασχολούνται με την πολιτική επικαιρότητα, εστιάζουν τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν προκαλεί εντύπωση ότι λίγοι αντιλήφθηκαν ότι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα, ήταν παρούσα η Μαρία Θεοδωρή, η μητέρα του Βάιου Βλάχου, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Όταν χαιρετήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, η συγκίνηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν εμφανής. Υπενθυμίζουμε ότι η κ.Θεοδωρή είχε δώσει το παρών και στην περσινή εκδήλωση για το Κράτος Δικαίου, που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τσίπρα.

Α.Γ.