Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων.

Συνεχίζονται και σήμερα η απεργία των ταξί. Η τριήμερη απεργία που ξεκίνησε στην Αττική την Τρίτη θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν, σήμερα, στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες Τετάρτη, δεύτερη ημέρα της απεργίας αυτοκινητοπομπή των ταξί ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την άφιξή τους πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.

Ένταση προκλήθηκε κατά την κινητοποίηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν οι διαδηλωτές εντόπισαν έναν απεργοσπάστη συνάδελφό τους. Οι απεργοί περικύκλωσαν το όχημα και αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν απεργό, με αποτέλεσμα ο τραυματίας να χρειαστεί πρώτες βοήθειες, ενώ ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα αιτήματα του κλάδου:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.