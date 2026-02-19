Σερβιτόρο με άλλα έντεκα αδέρφια προσλαμβάνει η Βουλή για να ευαισθητοποιηθούμε για το ...δημογραφικό!

Τελικά βρέθηκε η λύση ή έστω ο τρόπος που μέσω του παραδείγματος θα ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι αυτής της χώρας για το δημογραφικό.

Αν καταλάβαμε καλή η Βουλή θα προσλάβει σερβιτόρο που έχει άλλα 11 αδέρφια!

Σαν τα χιλιάρικα που έδινε η κυβέρνηση δια της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου σε όσους γεννούν παιδί. Και μάλιστα, όταν είδε ότι το μέτρο δεν περπατάει και για να συνεχιστούν οι θριαμβολογίες για την πολυχρονεμένη μας κυβέρνηση, το ένα χιλιάρικο έγιναν δυο!

Και από τη στιγμή που ούτε αυτό απέδωσε, η Βουλή ανέλαβε δια της προσλήψεως να μας ευαισθητοποιήσει.

Λαϊκισμός και σε αυτό το μείζον εθνικό θέμα!

Τ.Τε.