Ο πρόεδρος της Βουλής θα θέσει το θέμα στην Διάσκεψη των Προέδρων, ώστε με τη συναίνεση όλων των κομμάτων να διερευνηθεί αρχικά η γνησιότητα του φωτογραφικού υλικού και στη συνέχεια να εκκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να αποκτηθούν από τη Βουλή.

Θετικός στο να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής που εκτελέστηκαν από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944, εμφανίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ήδη μάλιστα αναζητείται τρόπος ώστε να ενεργοποιηθεί μηχανισμός διακρίβωσης της αυθεντικότητας του υλικού από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Πηγές του προεδρείου της Βουλής, σημειώνουν πως θα πρέπει να εκδοθεί συγκεκριμένος κωδικός ώστε να μπορέσει το Ίδρυμα να αγοράσει τις φωτογραφίες.