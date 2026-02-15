Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κλειστά θα είναι σχολεία αύριο λόγω της κακοκαιρίας.

Ο δήμος Ηρακλείου αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι η παρέλαση του Καστρινού καρναβαλιού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Επίσης, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Ο δήμος Μαλεβιζίου αναφέρει πως αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ειδικότερα, τονίζει: «Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των υπερβολικά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η απόφαση ελήφθη για λόγους προληπτικής προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων από παρατεταμένη έκθεση σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και των συστάσεων των αρμόδιων αρχών. Συνιστάται στους πολίτες: Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών».

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 , σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επιπλέον, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - Κυκλάδες και Εύβοια).