Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο, με αφορμή τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Όπως τονίζει: «Οι φωτογραφίες που ήρθαν τώρα στο φως, είναι στιγμές παγωμένες στον χρόνο. Πρόσωπα που κοιτούν ευθεία, χωρίς φόβο. Άνθρωποι που γνώριζαν τι τους περίμενε και, παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισαν».

Αναλυτικά:

«Αγέρωχοι. Ήρεμοι. Με το κεφάλι ψηλά.

Έτσι στάθηκαν απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα οι 200 της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν τώρα στο φως, είναι στιγμές παγωμένες στον χρόνο. Πρόσωπα που κοιτούν ευθεία, χωρίς φόβο. Άνθρωποι που γνώριζαν τι τους περίμενε και, παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισαν. Την 1η Μαΐου 1944, οι Ναζί εκτέλεσαν 200 πολιτικούς κρατούμενους, στην πλειονότητά τους κομμουνιστές, ως αντίποινα. Τους μετέφεραν από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η διαδρομή εκείνη ήταν η τελευταία τους. Και όμως, πήγαν ευθυτενείς, με καθαρό βλέμμα, με τις γροθιές υψωμένες. Το υλικό που ήρθε τα τελευταία 24ωρα στο φως της δημοσιότητας, μας φέρνει πιο κοντά σε εκείνη τη μέρα. Και όσα βλέπουμε είναι συγκλονιστικά. Βλέπουμε αξιοπρέπεια. Βλέπουμε πίστη. Βλέπουμε ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι μέχρι το τέλος.

Οι 200 της Καισαριανής άφησαν πίσω τους ένα παράδειγμα. Μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Κερδήθηκαν με θυσίες. Και η ευθύνη μας είναι να θυμόμαστε. Όχι τυπικά. Αλλά ουσιαστικά. Τιμή και σεβασμός στους 200 της Καισαριανής».

