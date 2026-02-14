Τι δηλώνει για τη δολοφονία η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια.

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σε φυλακή στη Ρωσία, αφού δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη που βρέθηκε στο δέρμα βατράχων-βελών του Ισημερινού, αποκάλυψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι. «Η χρήση μιας νευροτοξίνης που χαρακτηρίζεται ως χημικό όπλο - θα μπορούσε να είχε γίνεθ μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσαν το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το Skynews, δεν είναι σαφές το πώς χορηγήθηκε το δηλητήριο βατράχου - που ονομάζεται επιβατιδίνη - στον αντιφρονούντα, ο οποίος βρισκόταν σε μια φυλακή στη Σιβηρία όταν πέθανε σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια. Λέγεται ότι οι αυτόχθονες φυλές στη Νότια Αμερική χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βελάκια ή πιστόλια όταν κυνηγούν.

Το δηλητήριο - που περιγράφεται ως «ένα από τα πιο θανατηφόρα στη γη» - είναι 200 ​​φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη. Προκαλεί παράλυση, δυσκολίες στην αναπνοή και θάνατο.

Ο δηλητηριώδης «βάτραχος-βέλος» κατοικεί σε τροπικά δάση πεδινών, τα οποία συχνά βρίσκονται στο δασικό έδαφος κοντά σε ρέματα ή σε πλημμυρισμένες περιοχές. Έχουν μαύρες πλάτες με κόκκινες κηλίδες, μαρμάρινη μπλε/μαύρη κοιλιά και μπλε ή κίτρινες ρίγες στα πλευρά τους ενώ διαθέτουν δηλητηριώδεις αδένες στο δέρμα τους που εκκρίνουν αλκαλοειδή, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή παράλυση.

«Ήταν η πιο φρικτή μέρα της ζωής μου»

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντος, εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο μιας διάσκεψης ασφαλείας στο Μόναχο για να ανακοινώσει την ανακάλυψη, πλαισιωμένη από τους υπουργούς Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας.

Οι τέσσερις χώρες και η Γαλλία συνεργάζονται για να διαπιστώσουν πώς πέθανε ο κ. Ναβάλνι, 47 ετών.

Σχεδιάζουν να υποβάλουν τα ευρήματά τους στον διεθνή φορέα ελέγχου χημικών όπλων, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW).

«Είναι δύσκολο για μένα να βρω τις σωστές λέξεις», είπε η κ. Ναβάλνα στα αγγλικά, εμφανώς αναστατωμένη.

Βρισκόταν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου όταν έγινε γνωστή η είδηση ​​του θανάτου του συζύγου της στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

«Ήταν η πιο φρικτή μέρα της ζωής μου. Βγήκα στη σκηνή και είπα ότι ο σύζυγός μου, Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάστηκε. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί με τον νούμερο ένα εχθρό του Πούτιν σε μια ρωσική φυλακή; «Αλλά τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι απλώς λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ισχυριστεί προηγουμένως ότι ο θάνατος του αντιφρονούντος δεν ήταν ύποπτος, αλλά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα «συνδυασμένων ασθενειών», συμπεριλαμβανομένου ενός ακανόνιστου καρδιακού παλμού.

Συνεργασία για να αποκαλυφθεί η δολοφονία

Ωστόσο, η Υβέτ Κούπερ, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του εργάζονταν «με έντονη αποφασιστικότητα» για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη.

Είναι κατανοητό ότι Βρετανοί επιστήμονες στο Πόρτον Ντάουν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη του σχεδίου δηλητηρίασης βατράχων.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς κατάφεραν να λάβουν δείγματα από το σώμα του κ. Ναβάλνι για να τα εξετάσουν για την τοξίνη, αν και η κα Ναβάλναγια είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αυτά είχαν εξαχθεί λαθραία από τη Ρωσία.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης θάφτηκε στα προάστια της Μόσχας τον Μάρτιο του 2024.

«Ως αποτέλεσμα του έργου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και άλλων εταίρων, επιβεβαιώσαμε ότι βρέθηκε μια θανατηφόρα τοξίνη στο σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι», δήλωσε η κα Κούπερ στους δημοσιογράφους, «Και αυτή η τοξίνη έχει ταυτοποιηθεί ως τοξίνη που βρίσκεται στους βατράχους Dart του Ισημερινού. Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτήν την τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα για να ρίξουμε φως στην βάρβαρη προσπάθεια του Κρεμλίνου να φιμώσει τη φωνή του Αλεξέι Ναβάλνι. Για να δείξουμε ότι η ρωσική κυβέρνηση περιφρονεί τους πολίτες της και είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτήν την θανατηφόρα τοξίνη», τόνισε.

Ο κορυφαίος Βρετανός διπλωμάτης παρέθεσε επίσης τα λόγια του ίδιου του κ. Ναβάλνι σχετικά με την ανάγκη να λογοδοτήσει η ρωσική κυβέρνηση. «Είπε: "Πρέπει να κάνουμε αυτό που φοβούνται, να πούμε την αλήθεια, να διαδώσουμε την αλήθεια που είναι το πιο ισχυρό όπλο"».

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να κατανοήσουμε την πραγματική αιτία θανάτου του κ. Ναβάλνι. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε τη Ρωσία υπόλογη για όσα έχει κάνει και να συνεχίσουμε να ρίχνουμε φως στα συνεχή ψέματά τους», είπε. «Θα προχωρήσουμε τώρα με αυτές τις πληροφορίες στον ΟΑΧΟ... Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία.»

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στον ισχυρισμό

Η κυβέρνηση του Προέδρου Πούτιν έχει ήδη κατηγορηθεί ότι προσπάθησε στο παρελθόν να σκοτώσει τον κ. Ναβάλνι το 2020 χρησιμοποιώντας νευροτοξικό παράγοντα Novichok - το ίδιο χημικό όπλο που πιστεύεται ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε στους δρόμους του Σόλσμπερι σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να σκοτώσει έναν πρώην Ρώσο διπλό πράκτορα, τον Σεργκέι Σκριπάλ, και την κόρη του το 2018.

Ο κ. Ναβάλνι επέζησε της αρχικής δηλητηρίασης και ανάρρωσε στη Γερμανία πριν επιστρέψει στην πατρίδα του στη Ρωσία, όπου συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Ποιος ήταν ο Αλεξέι Ναβάλνι

Ο πολιτικός ακτιβιστής ήταν γνωστός εδώ και καιρό ως ένα από τα πιο εξέχοντα πρόσωπα της ρωσικής αντιπολίτευσης στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είχε επιβιώσει από προηγούμενες απόπειρες δηλητηρίασης και φυλακίστηκε αφού η ομάδα του αποκάλυψε διαφθορά σχεδόν σε κάθε επίπεδο του ρωσικού κράτους - συχνά στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πούτιν.

Την πρώτη φορά που ο Ναβάλνι υποψιάστηκε ότι είχε δηλητηριαστεί, βρισκόταν στη φυλακή εκτίοντας ποινή για έκκληση σε μη εξουσιοδοτημένες διαμαρτυρίες. Τότε, σε ηλικία 43 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρησμένο πρόσωπο, προβλήματα στα μάτια και εξανθήματα στο σώμα του.

Αλλά ήταν η δεύτερη φερόμενη δηλητηρίαση - ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2020 - που τράβηξε πραγματικά την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Κατέρρευσε σε μια πτήση πάνω από τη Σιβηρία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Ομσκ. Ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τη Γερμανία έπεισε Ρώσους αξιωματούχους να επιτρέψουν την αεροπορική μεταφορά του στο Βερολίνο για θεραπεία.

Αφού ανάρρωσε στη Γερμανία, ο Ναβάλνι επέστρεψε στη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου 2021 και κρατήθηκε αμέσως μέχρι τον θάνατό του το 2024.