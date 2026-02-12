Νέα έρευνα έχει συγκεντρώσει «δέκα στοιχεία», που δείχνουν ότι υπήρχαν ένας ή περισσότεροι δράστες που ανάγκασαν τον Κερτ Κομπέιν να πάρει υπερβολική δόση ηρωίνης πριν τον πυροβολήσουν στο κεφάλι.

Μία νέα ανεξάρτητη έρευνα έρχεται να εντείνει τις κατά καιρούς θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν.

Η νέα έρευνα ισχυρίζεται ότι ο frontman των Nirvana «δεν αυτοκτόνησε» και αφήνουν σαφείς αιχμές για δολοφονία.Ο θάνατος του frontman των Nirvana, Κερτ Κομπέιν, σόκαρε τον κόσμο της μουσικής τον Απρίλιο του 1994, όταν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία μόλις 27 ετών. Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά, μια ανεξάρτητη ομάδα εγκληματολόγων επανεξέτασε τους φακέλους της υπόθεσης σχετικά με τον θάνατο του.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ είχε χαρακτηρίσει τον θάνατό του επίσημα ως αυτοκτονία. Δήλωσε πως ο Κομπέιν πέθανε από αυτοπροκληθέν τραύμα από ένα κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 20-gauge, στο σπίτι του στο Σιάτλ.

«Ο Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε»

Ωστόσο, για πολλά χρόνια, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι φήμες επιμένουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την Daily Mail και το LabBible, μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών συνεργάστηκε με τον ειδικό Brian Burnett και την ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins για να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Η Wilkins δήλωσε ότι αφού πέρασε τρεις ημέρες εξετάζοντας το υλικό από τον τόπο του εγκλήματος και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, ο Burnett επέμεινε πως: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό».

Η ομάδα λέγεται ότι έχει εξετάσει τα έγγραφα της νεκροψίας «εξαντλητικά» και έχει συντάξει μια εργασία με τα ευρήματά της, η οποία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο International Journal of Forensic Science. Η Wilkins και η ομάδα πιστεύουν ότι έχουν αποκαλύψει σημάδια που δεν ταιριάζουν με την ετυμηγορία της υπάρχουσας νεκροψίας.

Έχουν συγκεντρώσει «δέκα στοιχεία», τα οποία πιστεύουν ότι δείχνουν ότι υπήρχαν ένας ή περισσότεροι δράστες που ανάγκασαν τον Κομπέιν να πάρει υπερβολική δόση ηρωίνης πριν τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Στη συνέχεια, φέρεται ότι οι δράστες έβαλαν το όπλο στα χέρια του Κομπέιν και άφησαν πίσω τους ένα πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας, προς την σύζυγό του Κόρτνεϊ Λοβ και την κόρη τους.

{https://www.facebook.com/watch/?v=4145893352330973}

Το 2024, η Κόρτνεϊ Λοβ δήλωσε στην Evening Standard ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για το μίσος που δέχθηκε μετά τον θάνατό του: «Μπόρεσε να κρυφτεί πίσω μου, αλλά μετά με μίσησαν. Μετά πέθανε ο Κερτ και το μίσος απέναντί ​​μου έφτασε σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Δεν το περίμενα αυτό».

Σύμφωνα με το ABC News, το 2011, η Κόρτνεϊ Λοβ είπε στο Vanity Fair ότι: «Αν ο Κερτ επέστρεφε τώρα, θα έπρεπε να τον σκοτώσω, για αυτό που μας έκανε. Θα τον γα@@σα. Θα τον γα@@σα και μετά θα τον σκότωνα. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει τρεις φορές! Έκανε υπερβολική δόση τουλάχιστον πέντε φορές».

Η νεκροψία και το όπλο

Παρά ταύτα, η Wilkins είπε ότι αυτή και η ομάδα της πιστεύουν ότι ο frontman των Nirvana «δεν πέθανε πολύ γρήγορα από πυροβολισμό». Ένα σημείο που έθεσαν αφορά στη βλάβη οργάνων που υπέστη ο Κομπέιν κατά τον θάνατό του: «Η νέκρωση του εγκεφάλου και του ήπατος συμβαίνει σε περίπτωση υπερβολικής δόσης. Δεν συμβαίνει σε θάνατο από κυνηγετικό όπλο».

Υποστήριξε πως: «Για μένα, μοιάζει σαν κάποιος να σκηνοθέτησε μια ταινία και να ήθελε να είναι όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Η απόδειξη για το όπλο είναι στην τσέπη του. Η απόδειξη για τα φυσίγγια είναι στην τσέπη του. Τα φυσίγγια είναι παραταγμένα στα πόδια του», υποστήριξε.

Είπε επίσης ότι ήταν «μια πολύ καθαρή σκηνή» εγκλήματος και όχι αυτό που θα περίμενε κανείς από τον τρόπο θανάτου του. Επισήμανε ότι στις σύριγγες είχαν τοποθετήσει ξανά τα καπάκια, κάτι που σύμφωνα με την ομάδα, όταν κάποιος που είχε πάρει τόσο υπερβολική δόση ηρωίνης δεν θα μπορούσε να κάνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=vabnZ9-ex7o}

Το χρησιμοποιημένο φυσίγγι του όπλου εντοπίστηκε πάνω σε ένα σωρό από ρούχα, κάτι που η Wilkins είπε ότι ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι θα περίμενε κανείς. «Όχι μόνο υπάρχει φυσίγγι εκεί που δεν πρέπει, αλλά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει φυσίγγι κυνηγετικού όπλου», πρόσθεσε.

«Αν το χέρι σας βρίσκεται στην μπροστινή κάννη, όπου αναφέρεται ότι ήταν το χέρι του Κερτ στην έκθεση, το όπλο δεν θα έβγαζε καθόλου φυσίγγι», είπε. Επίσης, αμφισβήτησε γιατί τα χέρια του Κομπέιν ήταν «τόσο καθαρά», δεδομένου του βίαιου τρόπου θανάτου του.

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι το αριστερό χέρι του Κομπέιν τοποθετήθηκε στο όπλο μετά τον θάνατό του, δείχνοντας ένα σημάδι σαν αποτύπωμα δακτύλου που φαινόταν στο χέρι του. Επίσης, επιμένουν πως στο σημείωμα αυτοκτονίας υπάρχουν δύο διαφορετικά στυλ γραφής.

Το σημείωμα αυτοκτονίας

«Το πάνω μέρος του σημειώματος είναι γραμμένο από τον Κερτ, δεν υπάρχει τίποτα για αυτοκτονία σε αυτό. Ουσιαστικά, απλώς μιλάει για την αποχώρηση από το συγκρότημα. Έπειτα, υπάρχουν τέσσερις γραμμές στο κάτω μέρος... μπορείτε να δείτε ότι στις τελευταίες τέσσερις γραμμές... το κείμενο είναι λίγο διαφορετικό», πρόσθεσε η Wilkins, λέγοντας ότι η γραφή στο υπόλοιπο μέρος είναι «με μεγαλύτερα γράμματα» και «πιο πρόχειρη».

Μετά τα ευρήματά τους, εκπρόσωπος του Γραφείου του Ιατροδικαστή δήλωσε πως «Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Κινγκ συνεργάστηκε με την τοπική αστυνομία, διεξήγαγε πλήρη νεκροψία και ακολούθησε όλες τις διαδικασίες της για να καταλήξει στον προσδιορισμό του τρόπου θανάτου ως αυτοκτονία».

Πρόσθεσε ότι είναι πρόθυμοι να επανεξετάσουν τα «συμπεράσματά της έρευνας εάν προκύψουν νέα στοιχεία», αλλά επιμένουν ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι σήμερα που θα δικαιολογούσε την επανέναρξη αυτής της υπόθεσης και την προηγούμενη διαπίστωση θανάτου».

{https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg}

To αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ δήλωσε επίσης στην Mail ότι επιμένει στην αρχική ετυμηγορία: «Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε και αυτή είναι η θέση που διατηρεί αυτό το τμήμα».

Ο Wilkins είπε ότι θέλουν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση και να επανεξεταστεί, αλλά οι αρχές αρνήθηκαν. «Αν κάνουμε λάθος, απλώς αποδείξτε τό μας. Αυτό είναι το μόνο που τους ζητήσαμε να κάνουν».

Επίσημα ο θάνατος του Κεετ Κομπέιν παραμένει ως αυτοκτονία.

Με πληροφορίες του LabBible/DailyMail/NME