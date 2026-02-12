Επέστρεψε από το ταξίδι της στην Σαουδική Αραβία η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη λίγες ώρες πριν επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, δημοσίευσε δύο βίντεο μιλώντας στους διαδικτυακούς της φίλους για την ταλαιπωρία της επιστροφής.

Η γνωστή Influencer βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο εξωτερικό με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, όπου γιόρτασαν την επέτειό τους για τον έναν χρόνο σχέσης, μοιραζόμενη παράλληλα στιγμές και εμπιρείες με τους ακόλουθούς της.

Παρ’ όλα αυτά, το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, μέσα από το story, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στην Ελλάδα, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα πάνελ.

Συγκεκριμένα στο δεύτερο story, γράφει: «Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα στιγμιότυπα που ανήρτησε ακούγεται να λέει:

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά, σηκωθήκαμε 3 ώρα το βράδυ, φάση; Ναι, τέλος πάντων, από ότι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές».

«Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update. Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;».