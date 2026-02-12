«Θέλω να ανακοινώσω κάτι για το μέλλον μου» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του.

Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», προχώρησε σε μία ανακοίνωση προς τους συνεργάτες του σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Η ομάδα του δημοσιογράφου – παρουσιαστή, ξαφνιάστηκε όταν εκείνος ζήτησε λίγο χρόνο για να μιλήσει, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως από τη ερχόμενη Δευτέρα θα ενταχθεί στο δυναμικό της εκπομπής ένας νέος συνεργάτης

«Θέλω να ανακοινώσω κάτι… Θέλω να ανακοινώσω κάτι για το μέλλον της εκπομπής. Τι, δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω κάτι για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όποτε κάνω μια ανακοίνωση;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, αντικρίζοντας την υπόλοιπη ομάδα εμφανώς αιφνιδιασμένη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Την Δευτέρα θα ανακοινώσω μια νέα συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Με κοροϊδεύετε δηλαδή; Γελάτε; Την προηγούμενη φορά σας είπα ψέματα;» είπε ξανά αναφερόμενους στους συνεργάτες του.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ερωτήματα, με τον παρουσιαστή να διευκρινίζει, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ταυτότητα του νέου προσώπου:

«Δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας στο τραπέζι, θα βγαίνει με άλλον τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια, νομίζω, πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου που εκτιμώ πάρα - πάρα πολύ. Ενός ανθρώπου που η γνώμη του, παρότι διαφωνώ περισσότερο μαζί του από ότι συμφωνώ, η γνώμη του έχει βαρύτητα».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε: «Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συμφωνία ή η διαφωνία των ανθρώπων για να κάνω επιλογές συνεργατών. Με ενδιαφέρει να είναι άνθρωποι μορφωμένοι, στιβαροί, με άποψη. Άσχετα αν η άποψη ταυτίζεται ή διαφοροποιείται με τη δικιά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή τη συνεργασία που ξεκινάει από Δευτέρα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

