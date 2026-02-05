Η τηλεφωνική επικοινωνία του Gio Kay με τον Γιώργο Λιάγκα στον «αέρα» της εκπομπής.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας είχε μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Gio Kay στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα ο Gio Καραντώνης, κάλεσε στην εκπομπή του δημοσιογράφου καθώς θέλησε να του πει μία «καλημέρα. Φυσικά, από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας, του εκδήλωσε την επιθυμία του να κάνουν μία σύντομη συζήτηση μαζί, ενώ ο Ελληνοαμερικάνος αποκάλεσε τον δημοσιογράφο «είδωλό του».

Ο Gio Kay είπε αρχικά: «Καλημέρα κύριε Γιώργο πώς είστε;», με τον παρουσιαστή να απαντά: «Καλημέρα κύριε Gio Kay, είστε στο νοσοκομείο τι έγινε; Η κοπέλα σου;».

Ο πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε πως βρίσκεται στο νοσοκομείο για να παραλάβει τη σύντροφό του, η οποία υποβλήθηκε σε μια μικρή επέμβαση στο δόντι.

Παράλληλα, θέλησε να ευχαριστήσει τον παρουσιαστή για τη στήριξή του: «Πήρα να σου πω καλημέρα και να σου πω ένα ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου δείχνεις. Σε έχω πάρα πολύ ψηλά. Στην τηλεόραση είσαι… δεν θέλω να πω είδωλο. Αλλά έχεις τον σεβασμό μου».

Και ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας σου και θέλω αν σε αφήσει και ο ΣΚΑΙ, να κάνουμε μία κουβέντα και μαζί, να σε γνωρίσω καλύτερα. Τι σου έλειπε περισσότερο από την Ελλάδα όσο έλειπες;».

«Να ανοίξω την τηλεόραση και να σε ακούω κάθε μέρα Γιώργο», είπε ο Gio Kay κλείνοντας.

