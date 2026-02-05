Η Ματθίλδη Μαγγίρα σχολίασε τις δηλώσεις του Τριαντάφυλλου για το «Your Face Sounds Familiar».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και την άποψη του Τριαντάφυλλου για το πρόγραμμα του «Your Face Sounds Familiar» (YFSF).

Συγκεκιρμένα, ο γνωστός τραγουδιστής και πρώην παίκτης του Survivor, είχε αναφέρει στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα»: «Μου έχει γίνει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνουν μιμήσεις…».

Το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου η Ματθίλδη Μαγγίρα ρωτήθηκε για το περιστατικό και απάντησε: «Αυτά τα είπε ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο Survivor; Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπε όλα θεωρώ. Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6tux9fl095?integrationId=40599y14juihe6ly}