Αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Η ΕΚΤ διατήρησε, όπως αναμενόταν, αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στο 2%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Η οικονομία παραμένει ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Αβέβαιες εξακολουθούν να είναι οι προοπτικές, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα στον στόχο του 2%. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

