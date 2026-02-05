Απίστευτες καταστάσεις απόψε στο «σόι σου»!
Ο Βαγγελάκης δοκιμάζει τη χορτοφαγία και ο Χαμπέας στο κυριακάτικο τραπέζι πρέπει να φάει σπανακόρυζο…
Πόσο εύκολο είναι να ειπωθεί μια αλήθεια που πληγώνει; Και πόσο πιο δύσκολο γίνεται, όταν ξέρεις ότι αυτή η αλήθεια, θα ανάψει τα αίματα;
Γιατί όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ο Χαμπέας ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει, ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία!
Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του παππού του! Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε - κουάλε;
{https://www.youtube.com/watch?v=0ueOZL7H-Tw}
Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει... πρασινάδες;
{https://www.youtube.com/watch?v=7aNIhe0ADHA}
Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει... σπανακόρυζο!
{https://www.youtube.com/watch?v=i4NjBgUju3k}