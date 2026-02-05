«Το σόι σου», νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:00.

Απίστευτες καταστάσεις απόψε στο «σόι σου»!

Ο Βαγγελάκης δοκιμάζει τη χορτοφαγία και ο Χαμπέας στο κυριακάτικο τραπέζι πρέπει να φάει σπανακόρυζο…

Πόσο εύκολο είναι να ειπωθεί μια αλήθεια που πληγώνει; Και πόσο πιο δύσκολο γίνεται, όταν ξέρεις ότι αυτή η αλήθεια, θα ανάψει τα αίματα;

Γιατί όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ο Χαμπέας ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει, ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία!

Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του παππού του! Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε - κουάλε;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=0ueOZL7H-Tw}

Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει... πρασινάδες;

{https://www.youtube.com/watch?v=7aNIhe0ADHA}

Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει... σπανακόρυζο!

{https://www.youtube.com/watch?v=i4NjBgUju3k}